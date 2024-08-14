Нейрохирург Калинкин назвал 6 симптомов, за которыми может скрываться опухоль мозга

Нестрашные на первый взгляд симптомы могут вводить в заблуждение: они встречаются у многих, иногда проходят сами и часто не связаны с какими-то серьезными проблемами со здоровьем. Однако стопроцентной гарантии никто не даст, пока вы не сделаете хотя бы минимальное обследование и не исключите опасные патологии.