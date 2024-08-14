Нейрохирург Калинкин назвал 6 симптомов, за которыми может скрываться опухоль мозга

Нестрашные на первый взгляд симптомы могут вводить в заблуждение: они встречаются у многих, иногда проходят сами и часто не связаны с какими-то серьезными проблемами со здоровьем. Однако стопроцентной гарантии никто не даст, пока вы не сделаете хотя бы минимальное обследование и не исключите опасные патологии.
Чаще бывает у молодых
Долго скрываться за банальными симптомами, на которые многие не обращают особого внимания, может, например, аденома гипофиза. Это доброкачественная опухоль мозга, которую чаще всего выявляют у людей в самом расцвете сил — в возрасте от 20 до 50 лет.
По словам Александра Калинкина, врача-нейрохирурга ФНКЦ ФМБА России, точные причины, почему она развивается, не установлены, поэтому и особых мер защиты до сих пор не существует. Важно по возможности избегать черепно-мозговых травм и инфекций, затрагивающих центральную нервную систему. А главное, надо быть просто внимательнее к своему здоровью и вовремя обращаться к врачу, если чувствуете непонятные изменения.
Как говорят специалисты, аденома гипофиза хоть и доброкачественная опухоль, но тоже опасна возможными последствиями: можно лишиться зрения или заработать психические расстройства.
Не игнорируйте эти симптомы
Новообразование развивается в основном на передней доле головного мозга и состоит из железистой ткани. Эта опухоль может быть гормонпродуцирующей — в этом случае она способна вызывать не только неврологические, но и эндокринологические нарушения, влияющие на гормональный фон человека.
Растет образование медленно, но по мере роста начинает все ярче и ярче себя проявлять. Растущая аденома гипофиза обычно провоцирует:
распирающую боль в голове,
ухудшение зрения,
снижение внимания и памяти,
сбои менструального цикла у женщин,
повышение артериального давления,
эндокринные нарушения.
Нейрохирург, онкохирург Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России), кандидат медицинских наук
«При возникновении неврологических симптомов следует обратиться к врачу. Насторожить должны усиливающаяся боль в области лба, глаз и висков, зрительные нарушения, отсутствие менструаций, трудности с зачатием, повышение массы тела и ухудшение качества кожи. Раннее выявление заболевания позволяет вовремя начать терапию и избежать осложнений», — предупредил Александр Калинкин.
Операция нужна не всегда
По словам экспертов ФНКЦ ФМБА России, самым точным методом диагностики при подозрении на аденому гипофиза считается МРТ головного мозга. Для подтверждения диагноза врач может дополнительно назначить оценку гормонального статуса и полное офтальмологическое обследование.
Однако лечение доброкачественной опухоли мозга не всегда подразумевает исключительно операцию. Выбор тактики зависит от размеров опухоли, возраста пациента и его сопутствующих заболеваний.
«Небольшое новообразование позволяет использовать лекарственные препараты, понижающие уровень вырабатываемого им гормона. Если размеры опухоли приводят к сдавливанию окружающих тканей, назначается хирургическое лечение», — поясняют медики.
Кстати, при такой операции трепанация черепа вовсе не обязательна, ее могут сделать через носовые проходы, с применением эндоскопа. Длится вмешательство всего 1-2 часа, а уже спустя 12 часов пациент может сам ходить и есть, а еще через 3-5 дней его отпускают домой. По словам специалистов, эндоскопическое трансназальное удаление — золотой стандарт лечения аденомы гипофиза.