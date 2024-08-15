Не судите по анализам: доктор Мясников объяснил, кому на самом деле надо пить статины

«Если приходит человек 35 лет с холестерином 6 (норма холестерина — 3,6-5,2 ммоль/л. — Прим. ред.), но при этом он не курит, нормального телосложения, у него нет давления, я ему статины не пропишу. А придет 50-летний мужчина с брюшком и с высоким артериальным давлением, и я ему уже дам статины», — поясняет кардиолог.