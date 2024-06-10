Не просто интроверт: как взрослому человеку понять, что у него аутизм: 9 «красных флагов»

Мужчины в зоне особого риска

В зависимости от количества симптомов и их выраженности выделяют три основных вида РАС:

детский аутизм;

синдром Аспергера;

атипичная, или комбинированная, форма — устанавливается при невозможности идентификации конкретной формы заболевания.

Синдром Аспергера является наиболее мягкой формой РАС: у пациентов отмечаются нарушения социальной коммуникации и взаимодействия, при этом речевые и когнитивные функции у них не страдают.