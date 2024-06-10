Не просто интроверт: как взрослому человеку понять, что у него аутизм: 9 «красных флагов»

Благодаря Интернету и соцсетям мы знаем гораздо больше о ментальных болезнях и психических расстройствах, чем это было еще буквально 15-20 лет назад. И с одной стороны, это очень хорошо: эти знания нередко помогают людям с особенностями и диагнозами заметить проблему и получить помощь. С другой — тревожные ипохондрики могут начать находить у себя признаки несуществующих болезней и ставить себе ложные диагнозы.
О том же аутизме начали говорить относительно недавно, в начале прошлого столетия. И, к сожалению, из-за специфичности симптомов действительно далеко не всегда расстройство диагностируют в детском возрасте, все странности могут списывать на особенности характера.
Как взрослому человеку понять, что у него есть расстройства аутистического спектра? С чем эту болезнь часто путают? «Доктор Питер» разбирался вместе с врачами.
Нейрохирург, врач-эксперт «ЛабКвест"+ «Q Клиники»
Что такое РАС
Расстройствами аутистического спектра (РАС) у взрослых принято считать комплексные нарушения психического развития, при которых человек страдает от социальной дезадаптации, серьезных проблем с социальным взаимодействием и от стереотипного поведения.
Кто в группе риска
Врачи до сих пор до конца не знают, по каким конкретным причинам у человека развиваются РАС. Ученые сходятся во мнении, что свою роль в этом процессе могут сыграть генетические факторы.
Кроме того, есть ряд факторов риска, связанных с беременностью и родами:
осложненное течение беременности;
две последовательные беременности, наступившие с разницей в один год;
осложнения во время родов — асфиксия плода, родовая травма головы;
внутриутробные инфекции.
Также стоит отметить, что недоношенные дети имеют повышенный риск развития расстройств аутистического спектра. Важное значение имеет возраст будущих родителей: установлено, что поздняя беременность (после 40 лет) может быть фактором риска рождения ребенка с РАС.
Существует популярный миф, будто бы аутизм могут спровоцировать прививки. О том, почему на самом деле это не так, читай ЗДЕСЬ.
Симптомы аутизма
Для людей с расстройствами аутистического спектра характерны следующие нарушения социальной коммуникации и взаимодействия:
сложность с самовыражением (как вербальным, так и невербальным);
строго ограниченный круг интересов;
трудности в понимании и интерпретации эмоций других людей;
отсутствие реакции на эмоции окружающих, что часто трактуется как отсутствие эмпатии;
ритуальное пищевое поведение (питание определенным набором продуктов), придирчивость в еде;
взрослые с РАС обычно демонстрируют повторяющееся или ритуальное поведение — например, монотонно повторяющиеся раскачивания корпусом тела;
полное прекращение коммуникации с окружающими при сильном стрессе и усталости — «отключения» (shutdown);
эмоциональные срывы (meltdown) при сенсорной перегрузке (поступлении избыточного количества информации одномоментно), которые нередко проявляются в виде агрессивного поведения (крик, нанесение себе увечий);
люди с РАС демонстрируют эмоциональную гиперчувствительность при большом скоплении людей.
Если болезнь все пропустили, значит, форма легкая
Признаки аутизма могут быть выявлены уже в раннем детстве, однако нередко четкий диагноз ставят уже спустя годы, когда человек повзрослел и дошел до врача самостоятельно. Это значит, что уже в детстве он имел РАС, но расстройство просто не заметили.
В большинстве случаев речь идет об атипичной форме заболевания или о легкой форме. В таких случаях поначалу все признаки были не столь заметны или их списывали на другие причины. Тем временем болезнь могла продолжать прогрессировать из-за сильного стресса или гормональных изменений в подростковом возрасте.
Мужчины в зоне особого риска
В зависимости от количества симптомов и их выраженности выделяют три основных вида РАС:
детский аутизм;
синдром Аспергера;
атипичная, или комбинированная, форма — устанавливается при невозможности идентификации конкретной формы заболевания.
Синдром Аспергера является наиболее мягкой формой РАС: у пациентов отмечаются нарушения социальной коммуникации и взаимодействия, при этом речевые и когнитивные функции у них не страдают.
Интересный факт: РАС среди взрослых встречается примерно в 3 раза чаще у мужчин, чем у женщин.
Психиатр-нарколог Клиники доктора Исаева
Безэмоциональные гении
Люди с расстройствами аутистического спектра (РАС) — это люди со специфическим видением мира, поэтому им очень трудно социализироваться. Их эмоции часто могут быть сглаженными, плохо дифференцированными.
При этом они часто не переносят, когда, например, трогают их вещи, что-то переставляют с привычного места на другое. Статус-кво в их мире для них незыблем, а если что-то меняется, то это их очень сильно дестабилизирует и может вызывать агрессию.
Часто в разговоре они испытывают дефицит эмоций. Их речь обычно достаточно сухая, предложения достаточно короткие, не изобилуют подробностями. Как правило, они не могут длительно поддерживать разговор. В незнакомой ситуации они могут очень сильно пугаться, вплоть до панических атак.
Что-то новое в принципе воспринимается ими как представляющее опасность, угрозу. При этом они могут быть достаточно равнодушны к окружающему миру, не понимают, как реагировать на горе или на радость.
Также наблюдаются логопедические дефекты, словарный запас может быть скудным или очень специфическим, с преобладанием неологизмов — каких-то слов «собственного сочинения», которые они понимают и считают, что их должны понимать окружающие.
С чем путают РАС
Взрослые люди с аутизмом часто испытывают проблемы с тактичностью, в разговоре они могут не слушать, задавать неуместные вопросы, быть навязчивыми, нарушают личное пространство без учета желания собеседника.
Очень часто люди с РАС беспокойны, могут совершать какие-то непонятные беспорядочные движения, теребить одежду, вертеть в руках различные предметы. Часто это может выглядеть как симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Домашние правила также могут ими восприниматься как какая-то угроза агрессии. На самом деле симптоматика РАС схожа с симптоматикой при шизотипическом расстройстве или шизофрении.
Ложный диагноз как оправдание
Люди с РАС обычно владеют небольшим арсеналом умений, навыков, интересов, трудно осваивают новое. У многих людей с расстройством аутистического спектра есть какой-то специфический талант, который они могут успешно реализовывать, но все остальное, даже самое простое для здорового человека, может представлять очень большие сложности.
Они могут быть обучены нормам поведения и социального реагирования, если речь идет о высокофункциональном аутизме, но чаще всего люди с расстройствами аутистического спектра требуют лечения и постоянного наблюдения.
Сейчас существует тенденция списывать грубые дефекты воспитания или другие психические заболевания на расстройство аутистического спектра. Например, матери не хочется, чтобы у ее взрослого ребенка была наконец установлена умственная отсталость, и она хочет, чтобы диагноз был «легче».
С одной стороны, мода «навесить» на себя диагноз как будто дает возможность получить индульгенцию на безалаберность, необязательность, бестолковость, неряшливость и другие недостатки характера.
С другой стороны, отсутствие адекватной оценки своих возможностей и представления о болезни сталкивает человека с большими проблемами, с неадекватным запросом к этому миру и отсутствием ожидаемого ответа.