«Не могу, у меня лапки»: что происходит со здоровьем кошек, которым удалили когти

Некоторые хозяева специально везут своих любимцев к ветеринару, чтобы им удалили когти. Мотивируют это тем, что кошка портит мебель, царапается, да и вообще — зачем они ей дома? Страдают от калечащей процедуры и дикие кошки, например тигры, львы, пантеры. Ведь дрессировать такое животное куда безопаснее или же показывать туристам, которые хотят сфотографироваться или погладить.
Ветеринары зачастую отказываются делать подобные операции. Зоозащитники по всему миру хотят, чтобы эту процедуру и вовсе запретили на законодательном уровне. Как можно так мучить животное? Все равно что человеку выдернуть ногти, говорят активисты.
С ними согласны и ученые. Биологи из Университета Северной Каролины и Аризонского университета в США провели
Онихэктомия опасна тем, что:
нарушает анатомию и поведение животных;
провоцирует артрит;
разрушает подушечки лап;
приводит к аномальной осанке и походке;
провоцирует синдром «гибкой стопы» и многие другие заболевания либо состояния.
Биологи изучили строение мышц, их плотность и массу у 18 экзотических кошек с когтями и без. Всех животных они отбирали из различных зоопарков и заповедников. Исследования проводились уже после смерти животных, которых предварительно заморозили.
«Согласно нашему исследованию, онихэктомия существенно сказывается на миологии как мелких, так и крупных кошек. Это сильно влияет на глубокий сгибатель пальцев — мышцу, которая прикрепляется к фалангам, ампутированным во время операции. Другие мышцы предплечья не компенсируют потери: кошачьи без когтей имеют более слабые предплечья и биомеханически скомпрометированы», — объяснили авторы работы.
Ученые уверены: ветеринары и зоозащитники правы. Ни в коем случае нельзя удалять когти ни диким, ни домашним кошкам. Если ваш питомец портит мебель, то купите побольше когтеточек. Или подстригайте ему когти, предварительно узнав у ветеринара, как правильно это делать.
Как правильно мыть кота
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