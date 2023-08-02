«Не могу, у меня лапки»: что происходит со здоровьем кошек, которым удалили когти

Каждый вечер мы идем в душ мыться. А вот коты могут привести себя в порядок самостоятельно. Или нет? Когда нужно мыть котиков и как правильно сделать это так, чтобы не доставить питомцу дискомфорт? Об этом рассказывает ветеринар Анастасия Варфоломеева. Прочитать материал можно по ссылке ЗДЕСЬ.