Начинается остро и опасна осложнениями: врач рассказала, как протекает инфекция флурона

«Такие микст-инфекции составляют меньше 10% от всей заболеваемости респираторными вирусами, — рассказывала в интервью „Доктору Питеру“ профессор Елена Эсауленко. — Смешанная инфекция может протекать как в тяжелой, так и в легкой форме. Среди госпитализированных детей мы обнаруживали сочетание гриппа с ковидом и другие варианты. Например, риновирус с гриппом или риновирус с ковидом. Но в целом грипп с ковидом вместе пока встречаются реже».