Начинается остро и опасна осложнениями: врач рассказала, как протекает инфекция флурона

Вообще-то название «флурона» пришло с подачи израильских журналистов. В 2022 году издание Times of Israel выпустило статью о пациенте с «новой болезнью», которая сочетает в себе вирусы гриппа и коронавируса. Они же и придумали броское название, объединив слово flue (грипп) и rona (окончание слова corona).
Итак, флурона — это респираторная инфекция, возбудителями которой являются одновременно два вируса: гриппа и COVID-19. И хотя российские врачи предпочитают называть подобное состояние микст-инфекцией (то есть смешанной) или коинфекцией, флурона стала неофициальным названием болезни.
Как определить флурону м можно ли от нее защититься? Рассказывает врач.
Врач-инфекционист ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»
«Заболевание начинается остро — с повышения температуры, появления насморка, боли в горле и сухого кашля, —
Опасность флуроны заключается в том, что сочетание двух инфекций оказывает большую нагрузку на иммунную систему. Это с большой вероятностью может привести к тяжелому и длительному течению болезни, а также к развитию серьезных осложнений, в первую очередь к воспалению легких».
По словам врача, наибольшую угрозу флурона представляет для детей, пожилых, беременных, а также для людей с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой.
Чтобы защитить себя от флуроны, инфекционист призывает соблюдать меры профилактики гриппа и COVID-19:
ежегодно проходить вакцинацию;
регулярно мыть руки с мылом;
несколько раз в день проветривать помещения,
избегать контактов с людьми, имеющими признаки ОРВИ.
«При первом подозрении на флурону незамедлительно обращайтесь за помощью к врачу. Ранняя диагностика и своевременно начатое лечение могут существенно снизить риск развития осложнений», — говорит Светлана Котив.
«Такие микст-инфекции составляют меньше 10% от всей заболеваемости респираторными вирусами, — рассказывала в интервью „Доктору Питеру“ профессор Елена Эсауленко. — Смешанная инфекция может протекать как в тяжелой, так и в легкой форме. Среди госпитализированных детей мы обнаруживали сочетание гриппа с ковидом и другие варианты. Например, риновирус с гриппом или риновирус с ковидом. Но в целом грипп с ковидом вместе пока встречаются реже».
А можно ли одновременно заразиться двумя штаммами гриппа?
«Как правило, такое сочетание выявлялось у пациентов с иммунодефицитом. Грипп А протекает в более тяжелой форме, поэтому при микст-инфекции он доминирует», — говорит Иван Федуняк, заместитель главного врача по медицинской части Клинической инфекционной больницы им. Боткина.
На практике же врачи чаще встречают последовательное заражение: в начале эпидсезона пациенты переносят грипп А, а спустя какое-то время — грипп В. Поэтому так важна вакцинация от гриппа: она содержит в себе несколько штаммов вируса гриппа и лучше защитит от болезни.