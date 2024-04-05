Может ли у вас быть аутизм? Ответьте на 10 вопросов, чтобы понять это

Возможно, вы ловили себя на мысли, что чем-то отличаетесь от окружающих? Что слышите какие-то звуки, неслышимые другим, или не всегда можете понять мысли и чувства родных, коллег, собеседников. Если да, то есть вероятность, что у вас недиагностированные аутистические черты личности.
Чтобы понять это, предлагаем ответить на 10 вопросов теста на коэффициент аутистического спектра (AQ-10). В университетской больнице Плимута, например, утверждают, что он является хорошим базовым инструментом для самодиагностики. В основном речь идет об умении сосредоточиваться, а также об эмпатии — способности понимать мысли и чувства других людей.
Выберите в следующих утверждениях варианты, которые вам подходят.
Вы часто слышите еле уловимые звуки, которые больше никто не слышит.
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Обычно вы больше концентрируетесь на картине, ситуации, разговоре в целом, нежели обращаете внимание на мелкие детали.
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Вы гений многозадачности, вам легко делать несколько дел одновременно.
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Если вас отвлекли, вы легко вернетесь к своему занятию с того же места, где вас прервали.
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Вы без проблем считываете подтекст разговора и умеете трактовать «между строк» фразы собеседника.
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Вы сразу понимаете, когда собеседнику становится с вами скучно.
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Когда вы читаете художественную литературу, вам сложно понять мысли, действия, поступки персонажей.
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Вам нравится «коллекционировать» информацию о каком-то одном типе вещей (например, определенном виде растений, марке машин и так далее).
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Люди для вас — открытая книга, все их мысли и чувства написаны на лице, и вы можете их прочесть.
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Вам сложно трактовать намерения других людей.
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Как трактовать результаты теста
Если вы набрали 6 и более баллов, возможно, стоит проконсультироваться со специалистом. Тем не менее эксперты подчеркивают, что этот опрос не подменяет собой обследование и не ставит диагноз. Он дает общее представление о том, что у человека могут быть отдельные аутистические черты — например, повышенная чувствительность к звукам и запахам, мелким узорам, деталям, которые другие не замечают.
Среди других возможных симптомов — сложности с коммуникацией, в частности проблемы со считыванием эмоций и намерений людей, а также чрезмерный интерес к определенным категориям вещей.