Может ли у вас быть аутизм? Ответьте на 10 вопросов, чтобы понять это

Если вы набрали 6 и более баллов, возможно, стоит проконсультироваться со специалистом. Тем не менее эксперты подчеркивают, что этот опрос не подменяет собой обследование и не ставит диагноз . Он дает общее представление о том, что у человека могут быть отдельные аутистические черты — например, повышенная чувствительность к звукам и запахам, мелким узорам, деталям, которые другие не замечают.