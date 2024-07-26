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Море, озеро или водохранилище: где больше риск заразиться кожными болезнями

В разгар купального сезона люди все чаще обращаются в больницы с жалобами на сыпь, зуд и другие кожные проблемы. Зачастую причина в паразитах, которых подхватывают в водоемах.

26 июля 2024Обсудить
где можно купаться
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«Купались с дочками, покусали черви», — делятся люди в Интернете страшными историями о заражении глистами. Истории подкрепляют фотографиями детей, которые с ног до головы покрыты непонятной сыпью.

«Кожа чешется. Врач сказал — церкариоз (черви церкария, паразиты). Искупались на свою голову», — пишет мама из Ульяновской области.

Мало нам было фобий, теперь еще и глистов водяных бояться приходится. Но где в таком случае купаться, чтобы не заразиться паразитами? Вот что советует врач.

Елена Кочетова
Медицина

Терапевт Страхового дома ВСК

«Пресная вода — идеальная среда обитания различных патогенных микроорганизмов, способных вызвать множество заболеваний. Например, энтеровирусную инфекцию, сальмонеллез, вирусный гепатит А, гельминтозы (глисты) и множество других», — говорит терапевт Елена Кочетова.

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По словам эксперта, больше всего бактерий в различных водохранилищах.

«Также с осторожностью стоит купаться в прудах — это искусственные водоемы, которые созданы преимущественно для разведения рыб. С этой целью в них могут использовать органические удобрения, из-за которых число микроорганизмов увеличивается еще больше», — предупреждает врач.

Впрочем, и в речках можно запросто подхватить инфекцию.

«Микрофлора природных вод в значительной степени зависит от их происхождения. В реках вода проточная, поэтому в ней содержится больше бактерий и зоопланктона, чем в морской воде», — объясняет эксперт.

Поэтому, если есть возможность выбирать между пресными водоемами и морем, врач советует выбирать последнее. С точки зрения рисков заражения соленая вода гораздо безопаснее.

Состав морской воды губителен для болезнетворных микроорганизмов.

Однако и с морского курорта можно привезти заразу, если купаться при большом скоплении народа.

«При купании на многолюдных пляжах повышается риск заражения энтеровирусной, ротавирусной инфекцией, гельминтозом, микозом (грибок), лептоспирозом (водная лихорадка)», — предупреждает Елена Кочетова.

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Пять правил, как не заразиться во время купания

  1. Не купайтесь на пляжах с табличкой «Купание запрещено». Список водоемов, где можно купаться, отслеживайте на сайте местных управлений Роспотребнадзора. На море выбирайте официальные пляжи, где вода проходит постоянный санитарный контроль. Однако лучше всего купаться в утренние часы, когда в воде меньше людей.

  2. Старайтесь не заглатывать воду во время купания.

  3. Не купайтесь, если есть ранки или воспалительные заболевания кожи. Не заходите в воду после солнечных ожогов.

  4. Выйдя из воды, сразу же насухо вытирайте кожу.

  5. Люди в возрасте и со слабым иммунитетом больше рискуют заразиться. Поэтому им особенно стоит воздержаться от купания в сомнительных водоемах.

Одной сыпью можно не отделаться

По словам терапевта, первые симптомы заражения возникают, как правило, примерно через 12-48 часов после купания. Помимо сыпи и зуда могут появиться тошнота, рвота, диарея. Может разболеться голова, подняться температура, снизиться аппетит.

«Одно из распространенных заболеваний среди любителей купаться в пресных водах — это церкариальный дерматит, или зуд пловца, — говорит терапевт. — Возбудителями болезни являются шистосомы — раздельнополые гельминты, которые живут в организме птиц. А в водоемы они попадают с фекалиями уток и вызывают сильнейшее раздражение кожи».

Автор текста:Ксения Воронежцева
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