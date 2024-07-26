Море, озеро или водохранилище: где больше риск заразиться кожными болезнями

Не купайтесь на пляжах с табличкой «Купание запрещено». Список водоемов, где можно купаться, отслеживайте на сайте местных управлений Роспотребнадзора. На море выбирайте официальные пляжи, где вода проходит постоянный санитарный контроль. Однако лучше всего купаться в утренние часы, когда в воде меньше людей.

Старайтесь не заглатывать воду во время купания.

Не купайтесь, если есть ранки или воспалительные заболевания кожи. Не заходите в воду после солнечных ожогов.

Выйдя из воды, сразу же насухо вытирайте кожу.