Однако не стоит думать, будто бы существует какая-то волшебная таблетка, которая позволит вам передвигать месячные так, как вам вздумается.

Если решитесь сдвинуть месячные, придется воспользоваться гормональными контрацептивами, уточняет врач. Планировать такой трюк придется как минимум за месяц. Предварительно нужно будет проконсультироваться с гинекологом.

Есть несколько требований к препаратам, с помощью которых можно сдвинуть месячные. Они должны содержать эстроген и прогестерон, кроме того, в каждой таблетке должна быть одинаковая доза гормонов. Еще подойдут гормональное кольцо или пластырь.

Если ваш цикл не особо регулярен и вы не можете ждать его полтора месяца, отмечает врач, можно поговорить с врачом по поводу возможности назначения препарата, который вызовет менструацию вовремя. Как правило, его принимают на 16-й день цикла, весь курс занимает 10 дней. Месячные обычно приходят через 3-7 дней после последней таблетки.

Если с циклом все в порядке, есть возможность подвинуть менструацию на несколько дней позже, начав принимать специальное лекарство за 3-7 дней до предполагаемых месячных.

А вот если месячные уже начались и вам хочется, чтобы они прошли побыстрее, на помощь придут кровоостанавливающие препараты: он не повлияет на гормоны, но уменьшит количество выделений.