Одно из главных летних удовольствий — после жаркого дня искупаться в реке, озере или, в идеале — в теплом море.
Но что делать, если вы долго планировали отпуск в надежде поплавать, но в итоге оказалось, что дата долгожданного отдыха совпадает с месячными? Акушер-гинеколог Анастасия Соколовская отмечает: плавать во время менструации в большинстве случае возможно. Главное знать о нескольких нюансах.
Врач акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник».
- Есть несколько правил, которые нужно соблюдать, если хотите искупаться во время месячных и не навредить своему здоровью.
Во-первых, желательно, чтобы температура воды была не менее 18 градусов.
Сразу после купания обязательно меняйте мокрый купальник. В жаркой и влажной среде болезнетворные бактерии и грибки размножаются очень быстро;
Не находитесь слишком долго на жаре, это может способствовать расширению сосудов, что провоцирует более обильные месячные;
Используйте гигиенические тампоны, подобранные в соответствии с интенсивностью выделений;
Старайтесь менять тампон после каждого купания или не реже одного раза в четыре часа.
Обратите внимание, что сейчас приобретают популярность тампоны без шнурочка и менструальные чаши, которые очень удобны (в том числе во время отдыха на море).
Купание в море во время менструации может быть запрещено, если выявлены какие-либо заболевания мочеполовой системы. Поэтому очень важно регулярно посещать своего гинеколога для своевременного выявления, лечения и профилактики таких патологий.
А что, если вам совсем не хочется плавать во время месячных? Можно ли отодвинуть время менструации? Как отмечает гинеколог Маргарита Флорова, в теории это возможно.
Врач-акушер, гинеколог, сотрудник медицинского центра «Qclinic»
Однако не стоит думать, будто бы существует какая-то волшебная таблетка, которая позволит вам передвигать месячные так, как вам вздумается.
Если решитесь сдвинуть месячные, придется воспользоваться гормональными контрацептивами, уточняет врач. Планировать такой трюк придется как минимум за месяц. Предварительно нужно будет проконсультироваться с гинекологом.
Есть несколько требований к препаратам, с помощью которых можно сдвинуть месячные. Они должны содержать эстроген и прогестерон, кроме того, в каждой таблетке должна быть одинаковая доза гормонов. Еще подойдут гормональное кольцо или пластырь.
Если ваш цикл не особо регулярен и вы не можете ждать его полтора месяца, отмечает врач, можно поговорить с врачом по поводу возможности назначения препарата, который вызовет менструацию вовремя. Как правило, его принимают на 16-й день цикла, весь курс занимает 10 дней. Месячные обычно приходят через 3-7 дней после последней таблетки.
Если с циклом все в порядке, есть возможность подвинуть менструацию на несколько дней позже, начав принимать специальное лекарство за 3-7 дней до предполагаемых месячных.
А вот если месячные уже начались и вам хочется, чтобы они прошли побыстрее, на помощь придут кровоостанавливающие препараты: он не повлияет на гормоны, но уменьшит количество выделений.