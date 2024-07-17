Мочевая кислота в крови повышена: причины, симптомы, лечение и питание

Что значит повышенная мочевая кислота в крови
Как рассказала врач-ревматолог Светлана Садовникова, мочевая кислота образуется главным образом у нас в печени и содержится в плазме крови в виде солей натрия. Это конечный продукт обмена пуринов (естественные вещества, входящие в состав ядерных клеток организма человека, животных и растений) при синтезе ДНК и РНК — отработав свой срок, они расщепляются с выделением мочевой кислоты.
Основная функция мочевой кислоты — выведение избыточного азота из организма. Также она:
участвует в процессе образования энергии;
обладает антиоксидантными свойствами и защищает клетки от разрушений свободными радикалами.
Ревматолог, заведующая ревматологическим отделением Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)
«Уровень мочевой кислоты в крови — важный показатель для диагностики и контроля ряда заболеваний, особенно связанных с обменом веществ. Мочевая кислота образуется в организме при расщеплении пищи, главным образом белковой. Когда ее значение в сыворотке крови превышает 400 мкмоль/л, этот синдром называют гиперурикемией», — поясняет Светлана Садовникова.
Симптомы повышенной мочевой кислоты в крови
Повышение мочевой кислоты в крови выше нормы может вообще никак не проявляться. И тогда обнаруживается оно случайно — при сдаче анализа крови. Но так бывает не всегда. Заподозрить увеличение концентрации мочевой кислоты можно по проблемам с суставами, чаще всего первым страдает сустав большого пальца ноги. В этом случае появляются:
краснота,
отек,
боль.
Тогда врачи могут поставить диагноз «подагра» — это заболевание, связанное с патологическим накоплением кристаллов моноурата натрия. Соли мочевой кислоты могут откладываться не только в суставах, но и в мягких тканях, а также в почках — в виде камней.
Мочевая кислота в крови повышена: причины
Светлана Садовникова рассказала, когда этот показатель в анализе крови может превышать норму. Спровоцировать повышение могут эти 11 причин.
Нарушения в работе почек. Почечная гиперурикемия — основная причина. Связано это с тем, что остатки мочевой кислоты выводятся из крови именно почками вместе с мочой.
Рак крови. Усиленный синтез мочевой кислоты в организме может возникать при онкологических заболеваниях крови. Такое состояние бывает также после курса химиотерапии, когда погибающие опухолевые клетки выделяют свое содержимое в кровоток.
Псориаз. Речь о тяжелой форме аутоиммунного заболевания кожи.
Анемия. Уровень мочевой кислоты повышается при анемии, вызванной разрушением эритроцитов.
Употребление большого количества пищи, богатой пуринами. Это красное мясо, бобовые, жирные сорта рыбы и мясные бульоны.
Регулярное употребление алкоголя, особенно пива, также способствует повышению мочевой кислоты.
Эндокринные расстройства и нарушения углеводного обмена на фоне сахарного диабета.
Поздний срок беременности. Повышение мочевой кислоты в крови может быть одним из проявлений гестоза — дисфункции жизненно важных органов будущей мамы.
Подагра. Кристаллизация солей и их отложение сопровождаются болью в суставах, отеком и покраснением кожи.
Прием некоторых лекарств. Мочевая кислота накапливается в организме, например, при приеме ацетилсалициловой кислоты, цитотоксических и противотуберкулезных препаратов, никотиновой кислоты.
Физиологические причины. Так организм реагирует на употребление красного мяса, алкоголя, обезвоживание или интенсивные физнагрузки. В этом случае превышение нормы по мочевой кислоте неопасно для здоровья и быстро проходит.
Почему могут быть ошибки в анализе на уровень мочевой кислоты
Да, иногда результаты анализа крови на мочевую кислоту могут быть некорректными. Такое может произойти из-за:
нарушения правил подготовки к исследованию,
приема некоторых лекарственных препаратов (надо предупредить врача о том, какие именно вы пьете),
стресса и интенсивной физнагрузки накануне сдачи анализа.
Чтобы получить точный результат, надо правильно подготовиться к взятию крови. Светлана Садовникова рассказала, на что надо обратить внимание.
За 3-5 дней до процедуры исключите из рациона алкоголь и сведите к минимуму количество мясной пищи. А накануне и вовсе желательно полностью исключите из меню белковые блюда.
Воздержитесь от серьезных физических и психоэмоциональных нагрузок накануне исследования.
Накануне последний прием пищи назначьте себе не позднее чем за 8 часов до исследования. Далее можно пить только чистую воду.
Минимум за полчаса до анализа не курите.
Лечение повышенной мочевой кислоты в крови
Лечение в основном сводится к соблюдению строгой диеты. Если же она не помогает, тогда врачи могут назначить препараты, снижающие уровень мочевой кислоты. К сожалению, принимать их придется пожизненно, поэтому до этого лучше не доводить.
Что должно быть в рационе и от чего, наоборот, надо обязательно отказаться при повышенной мочевой кислоте в крови, рассказала Дарья Матвеева, заведующая нефрологическим отделением Клинической больницы Святителя Луки.
Нефролог, заведующая нефрологическим отделением Клинической больницы Святителя Луки
Ограничьте количество белка в питании, надо исходить из расчета 1 г на 1 кг веса. Мясо и рыбу следует употреблять в вареном виде, не чаще 2-3 раз в неделю и не более 100-150 г за один раз. «При варке 50 процентов пуринов переходит в бульон», — уточнила нефролог.
Уменьшите количество соли в рационе до 5-8 г в день. При этом не забудьте про скрытую соль в продуктах питания — ее тоже надо учитывать.
Исключите сладкую газировку и алкоголь, включая пиво.
При ожирении снизьте массу тела.
Пейте больше жидкости, не менее 2-2,5 л в сутки. Стоит также включать щелочные минеральные воды — типа «Боржоми», «Ессентуки 17».