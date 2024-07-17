Мочевая кислота в крови повышена: причины, симптомы, лечение и питание

Ограничьте количество белка в питании, надо исходить из расчета 1 г на 1 кг веса. Мясо и рыбу следует употреблять в вареном виде, не чаще 2-3 раз в неделю и не более 100-150 г за один раз. «При варке 50 процентов пуринов переходит в бульон», — уточнила нефролог.