Мгновенный тест, который покажет, насколько долго вы проживете

Всем нам хочется жить как можно дольше и при этом не бегать по врачам, оставаясь в здоровом теле и ясном уме. Советы врачей по этому поводу известны всем, они просты, но крайне важны: высыпаться, разнообразно питаться, заниматься спортом, вести активную социальную жизнь.
По словам
без помощи рук спокойно опуститься на пол (то есть на корточки);
просидеть в таком положении хотя бы 10-15 секунд, не заваливаясь вбок и не придерживаясь за спинку дивана, стул и другие предметы (пятки, кстати, должны быть все время прижаты к полу);
потом нужно из этого положения легко подняться на ноги, опять же не помогая себе руками и не держась за что-либо.
Здесь крайне важно подняться без помощи рук. То есть вы используете только ноги и туловище, нужно сохранить баланс и суметь оттолкнуться так, чтобы снова оказаться на ногах.
Ученые уверены: чем мы сильнее, гибче и выносливее, тем дольше мы проживем и не пострадаем от различных заболеваний. Они провели исследование, в котором приняли участие 2002 человека. Всем добровольцам было от 51 до 80 лет. Ученые убедились, что чем лучше человек выполнял этот тест, тем здоровее был его организм.
Исследователи предлагают ставить себе максимальный балл — 10, если вы смогли идеально выполнить задание, и вычесть несколько баллов, суммируя их, если вам потребовалась помощь:
помощь одной руки — 1 балл;
помощь колена в качестве опоры — еще 1 балл;
помощь предплечья, чтобы опереться, — еще 1 балл;
руки и колени — еще 1 балл;
обе ноги — еще 1 балл;
руки и ноги полностью — 5 баллов.
У тех, кто набрал самый низкий балл, шанс умереть от различных причин, связанных со здоровьем, увеличивался в три раза. Если же у вас от 8 до 10 баллов, то это очень хороший результат, говорят эксперты.
Кстати
Еще один способ проверить свои шансы на долгожительство — сравнить длину указательного и безымянного пальца. Если так называемый «пальцевый» индекс покажет, что безымянный палец у вас длиннее указательного, скорее всего, проживете вы много лет. К такому выводу пришли ученые.