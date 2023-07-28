Мгновенный тест, который покажет, насколько долго вы проживете

Ученые уверены: чем мы сильнее, гибче и выносливее, тем дольше мы проживем и не пострадаем от различных заболеваний. Они провели исследование, в котором приняли участие 2002 человека. Всем добровольцам было от 51 до 80 лет. Ученые убедились, что чем лучше человек выполнял этот тест, тем здоровее был его организм.