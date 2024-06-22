Магия брутального дровосека: как правильно ухаживать за бородой и выглядеть стильно

Те мужчины, которые носят бороду, придерживаясь стиля викингов или брутальных дровосеков, по мнению противоположного пола, считаются более привлекательными в интимном плане. Но это справедливо, если борода ровная, ухоженная и кожа лица здорова.
Эксперты, проводившие исследования, определили: в бороде могут обитать опасные бактерии, которые при неполноценном уходе за лицом грозят нанести вред здоровью мужчины. Но правда ли это? Реально ли в бороде обитают миллиарды бактерий и они вредят коже? Или проблема в дефектах ухода? Об этом «Доктор Питер» поговорил с экспертами.
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Больше, чем на сиденье унитаза
Бактерий в бороде мужчин по численности больше, чем на сиденье унитаза. С подобным заключением выступили исследователи лаборатории Quest Diagnostics. Было обнаружено, что на волосах в области усов и бороды обитают кишечные бактерии, потенциальные провокаторы различных инфекций и не только. Это связано с тем, что в волосах могут копиться частицы пищи, соусов, жидкостей, пыль, аллергены и т.д. Чаще всего это результат того, что мужчина нарушает правила ухода за растительностью на лице, забывая о том, что после еды нужно мыть руки и лицо, усы и бороду.
Кроме того, на волосах могут оседать частицы слизи при чихании и кашле, а это питательная среда для размножения патогенной флоры.
Другие ученые критически отнеслись к исследованию, считая, что роль патогенных бактерий, как и их количество, сильно преувеличены. Поэтому немедленно сбривать бороду все же не стоит. Те бактерии, что были определены, могут обитать на коже и тех мужчин, кто не носит бороду. Но, конечно, данный факт не отменяет соблюдения правил по уходу за бородой и усами.
Страдает кожа
Естественно, что кожные покровы на лице в зоне роста бороды подвергаются определенным влияниям. Поскольку эпидермис — это естественный барьер на пути проникновения патогенной флоры, проблемы с кожей на лице могут стать причиной различных патологий. Разные участки кожного покрова на теле мужчины реагируют на раздражители по-разному. Но есть данные статистики: каждый четвертый мужчина жалуется на раздражение кожи лица из-за бритья, поэтому предпочитает отращивать бороду.
Но важно понимать, что, если неправильно ухаживать за растительностью на лице, сама борода или усы могут стать причиной проблем, вплоть до дерматитов. Бактерии так или иначе на волосах скапливаются, если не уделять внимания регулярному мытью и уходу, возможны шелушение, зуд, воспалительные реакции.
Дерматовенеролог, трихолог
Советы врача
Если вы решили отпускать бороду, в этом случае обязательно должен быть уход за ней, говорит врач-дерматовенеролог, трихолог Нурият Нурбагандова. Правила следующие:
необходимо ежедневное мытье бороды со специальными шампунями, пенками и гелями;
важна правильная сушка бороды — ее нужно не тереть полотенцем, а промакивать;
расчесывать бороду нужно специальными расческами (по росту волос), регулярное расчесывание способствует обновлению волосяных луковиц;
можно использовать укладочные средства и следить за сроками годности этих средств.
Минусы бороды
«Если не ухаживать за бородой, это может вызвать различные заболевания и реакции на коже лица, так как у человека „живут“ условно-патогенные микроорганизмы, вызывающие данные реакции», — подчеркивает врач.
Как правило, борода на себе собирает много пыли, грязи, остатки пищи (место скопления микробов), впитывает запахи сигаретного дыма и вызывает сильное потоотделение, особенно в летнее жаркое время. Поэтому следует регулярно очищать ее от загрязнений, применяя вышеуказанные правила.
Нужно придавать форму
Как и волосам на голове, бороде также требуется регулярная стрижка, чтобы придать ей презентабельный вид и аккуратную форму. Причем стричь бороду нужно гораздо чаще, чем волосы на голове. Каждый обладатель бороды сам определяет, какой длины будут волосы, какую форму бороды он хотел бы носить, придерживаясь заданных показателей.
Подстригать бороду можно самостоятельно, в домашних условиях, используя для этого специальные инструменты. Либо можно регулярно посещать барбершоп, где уход за бородой будет проводить мастер.
Помни про усы
Редко мужчины носят бороду без усов, поэтому этой части лица тоже нужно уделить внимание. Для того чтобы ухаживать за усами, вам понадобится машинка для их стрижки, ножницы или триммер. Их нужно регулярно расчесывать, подстригать и придавать им форму.