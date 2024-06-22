Магия брутального дровосека: как правильно ухаживать за бородой и выглядеть стильно

Бактерий в бороде мужчин по численности больше, чем на сиденье унитаза. С подобным заключением выступили исследователи лаборатории Quest Diagnostics. Было обнаружено, что на волосах в области усов и бороды обитают кишечные бактерии, потенциальные провокаторы различных инфекций и не только. Это связано с тем, что в волосах могут копиться частицы пищи, соусов, жидкостей, пыль, аллергены и т.д. Чаще всего это результат того, что мужчина нарушает правила ухода за растительностью на лице, забывая о том, что после еды нужно мыть руки и лицо, усы и бороду.