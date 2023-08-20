Терапевт Джемилева объяснила, почему у мужчины могут не расти борода и усы

Одни мужчины зарастают щетиной на следующий день после того, как побрились. Другие могут годами пытаться отрастить роскошные усы и бороду, но безрезультатно. Почему так происходит и можно ли решить эту проблему? Разбираемся с терапевтом Лилей Джемилевой.
Генетик, аллерголог-иммунолог «ЛабКвест"+ Q Клиники, терапевт, доктор медицинских наук
Существует ряд причин, из-за которых у современных мужчин усы и борода могут расти хуже, чем у джентльменов из прошлого.
Первая — это генетическая предрасположенность. Если понаблюдать мужскую линию в семье, присмотреться, как у предков — отца, дедушек и других родственников — росла борода, то причина может оказаться генетической. И в таком случае единственный способ поправить ситуацию — пересадка волос. К сожалению, ничем другим помочь нельзя.
Отсутствие густой растительности на лице может быть вызвано и достаточно частой причиной, которую можно смело назвать данью цивилизации и техногенному развитию: это недостаточный уровень тестостерона.
Если мы живем в плохой экологической обстановке, подвержены стрессам, мало двигаемся, плохо спим, у нас есть нарушение гормональной регуляции, то эти факторы резко нарушают выработку тестостерона, который напрямую воздействует на волосяные фолликулы. Они перестают функционировать или впадают в так называемую спячку, или латентный период, в который не формируется стержень волоса.
Еще одна распространенная причина — неправильное питание, обедненное витаминами, но с большим количеством эстрогенсодержащих продуктов.
Рекордсменом в этом отношении является пиво, которое богато такими синтетическими или растительными эстрогенами. Оно резко повышает количество женских половых гормонов в крови мужчины и вызывает не только нарушение роста волос, но и перераспределение жировой клетчатки по женскому типу: гинекомастия, пивной живот и так далее.
Вторым аспектом неправильного питания является употребление в пищу жирных, калорийных продуктов, которые ведут к избыточной массе тела или ожирению. Дело в том, что любая жировая ткань — гормонпродуцирующая. То есть она также способствует выработке женских половых гормонов, повышая уровень эстрогена в организме мужчины. Подтверждение этому можно увидеть в обычной жизни. Если присмотреться к тучным мужчинам, то можно заметить, что волосы у них на лице более тонкие и время их роста существенно больше.
На рост волос влияют и малые физические нагрузки. Если мужчина ведет сидячий образ жизни, то плохое кровоснабжение половых органов, гипоксия, тоже приводит к нарушению выработки тестостерона и роста бороды.
Конечно, всех интересует, что же с этим делать. Самое правильное и верное — проконсультироваться у эндокринолога, трихолога и генетика. Сдать необходимое количество анализов и попробовать воздействовать на устранимые причины либо какими-то препаратами, либо изменением образа жизни. При выявлении генетической патологии потребуется трансплантация волос.