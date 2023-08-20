Терапевт Джемилева объяснила, почему у мужчины могут не расти борода и усы

Вторым аспектом неправильного питания является употребление в пищу жирных, калорийных продуктов, которые ведут к избыточной массе тела или ожирению. Дело в том, что любая жировая ткань — гормонпродуцирующая. То есть она также способствует выработке женских половых гормонов, повышая уровень эстрогена в организме мужчины. Подтверждение этому можно увидеть в обычной жизни. Если присмотреться к тучным мужчинам, то можно заметить, что волосы у них на лице более тонкие и время их роста существенно больше.