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«Лыжник» или «Танцор»: эти простые упражнения помогут избавиться от боли в коленях

Эти несложные упражнения улучшают состояние коленных суставов, активизируют кровоток, повышают эластичность связок. Делать «Танцора» врач рекомендует даже тем, у кого не болят колени.

20 февраля 2023
Почему болят колени
Источник:
iStockphoto

Как снять боль в коленях? Появляться она может по разным причинам. Одно из самых распространенных заболеваний, провоцирующих мучительные боли в коленях, — остеоартрит. Эта болезнь повреждает хрящи и окружающие их ткани. Облегчить боль помогут рекомендованные врачом обезболивающие и упражнения.

Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что ученые американского медицинского колледжа Бейлора доказали, что боль в коленях реже беспокоит тех, кто много ходит.

Болеть колени могут и по другим причинам. О них рассказал врач-остеопат. Он показал простые упражнения, которые облегчат состояние и помогут предотвратить возникновение этой проблемы.

Владимир Животов
медицина

врач-остеопат, мануальный терапевт, член Регистра Остеопатов Росси

Причины боли в коленях

— Часто за болями в коленях стоят родовая травма, травмы копчика и перегрузки коленей, — рассказал врач-остеопат Владимир Животов. — Также причиной болей может быть ослабление связок при дефиците витамина D и эндокринных проблемах.

Врач показал два упражнения, которые могут облегчить боль в коленях. Они называются «Лыжник» и «Танцор».

— Помните, что упражнения не устраняют причины боли, не исправляют механические проблемы и качество тканей, — объясняет Владимир Животов. — Упражнения только улучшают состояние, активизируют кровоток, повышают эластичность связок. Я рекомендую делать их всем, даже тем, у кого нет боли‌ в коленях! Я сам стараюсь регулярно эти несложные упражнения выполнять.

Как делать упражнения от боли в коленях

«Лыжник»

— Делайте круговые движения коленями в одну и в другую стороны, как я показываю на видео, — объясняет врач. — Так мы не только прорабатываем коленные суставы, но и растягиваем ягодичную область. А так как упражнение выполняется в полуприседе, — мы укрепляем еще и мышцы бедра.

«Танцор»

— Ноги согнуты в коленях и расставлены. Выполняем круговые движения коленями в разные стороны, — говорит эксперт. — Количество подходов — сколько сможете. Если появляются болевые ощущения, делать через боль не сто‌ит.

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Ранее врач рассказал «Доктору Питеру», что при болях в колене ставить самостоятельно диагнозы нельзя, — это задача врача. Необходимо учесть много разных факторов, включая возраст, имеющиеся патологии и многие другие проблемы.

Так, когда в области колена проявилась гиперемия (покраснение), гипертермия (сустав горячий на ощупь), отечность, то, скорее всего, это говорит об артрите.

Но причину воспаления нужно определить максимально точно, иначе артрит лечить будет сложно.

Автор текста:Анна Майская
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