«Лыжник» или «Танцор»: эти простые упражнения помогут избавиться от боли в коленях

Как снять боль в коленях? Появляться она может по разным причинам. Одно из самых распространенных заболеваний, провоцирующих мучительные боли в коленях, — остеоартрит. Эта болезнь повреждает хрящи и окружающие их ткани. Облегчить боль помогут рекомендованные врачом обезболивающие и упражнения.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что ученые американского медицинского колледжа Бейлора доказали, что боль в коленях реже беспокоит тех, кто много ходит.
Болеть колени могут и по другим причинам. О них рассказал врач-остеопат. Он показал простые упражнения, которые облегчат состояние и помогут предотвратить возникновение этой проблемы.
врач-остеопат, мануальный терапевт, член Регистра Остеопатов РоссиЛичный сайт
Причины боли в коленях
— Часто за болями в коленях стоят родовая травма, травмы копчика и перегрузки коленей, —
Врач показал два упражнения, которые могут облегчить боль в коленях. Они называются «Лыжник» и «Танцор».
— Помните, что упражнения не устраняют причины боли, не исправляют механические проблемы и качество тканей, — объясняет Владимир Животов. — Упражнения только улучшают состояние, активизируют кровоток, повышают эластичность связок. Я рекомендую делать их всем, даже тем, у кого нет боли в коленях! Я сам стараюсь регулярно эти несложные упражнения выполнять.
Как делать упражнения от боли в коленях
«Лыжник»
— Делайте круговые движения коленями в одну и в другую стороны, как я показываю на видео, — объясняет врач. — Так мы не только прорабатываем коленные суставы, но и растягиваем ягодичную область. А так как упражнение выполняется в полуприседе, — мы укрепляем еще и мышцы бедра.
«Танцор»
— Ноги согнуты в коленях и расставлены. Выполняем круговые движения коленями в разные стороны, — говорит эксперт. — Количество подходов — сколько сможете. Если появляются болевые ощущения, делать через боль не стоит.
Ранее врач рассказал «Доктору Питеру», что при болях в колене ставить самостоятельно диагнозы нельзя, — это задача врача. Необходимо учесть много разных факторов, включая возраст, имеющиеся патологии и многие другие проблемы.
Так, когда в области колена проявилась гиперемия (покраснение), гипертермия (сустав горячий на ощупь), отечность, то, скорее всего, это говорит об артрите.
Но причину воспаления нужно определить максимально точно, иначе артрит лечить будет сложно.