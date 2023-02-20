«Лыжник» или «Танцор»: эти простые упражнения помогут избавиться от боли в коленях

Как снять боль в коленях? Появляться она может по разным причинам. Одно из самых распространенных заболеваний, провоцирующих мучительные боли в коленях, — остеоартрит. Эта болезнь повреждает хрящи и окружающие их ткани. Облегчить боль помогут рекомендованные врачом обезболивающие и упражнения.

Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что ученые американского медицинского колледжа Бейлора доказали, что боль в коленях реже беспокоит тех, кто много ходит.