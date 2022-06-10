Боль в колене может быть вызвана многими причинами, но одна из наиболее частых — артрит, а точнее его самая распространенная форма — остеоартрит. Это хроническое заболевание, вызывающее повреждение хрящей и окружающих их тканей.

К сожалению, волшебной таблетки, излечивающей остеоартрит гарантированно и навсегда, не существует. Но ученые доказали, что облегчить состояние пациентов могут простые физические упражнения.