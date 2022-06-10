Боль в колене может быть вызвана многими причинами, но одна из наиболее частых — артрит, а точнее его самая распространенная форма — остеоартрит. Это хроническое заболевание, вызывающее повреждение хрящей и окружающих их тканей.
К сожалению, волшебной таблетки, излечивающей остеоартрит гарантированно и навсегда, не существует. Но ученые доказали, что облегчить состояние пациентов могут простые физические упражнения.
Об этом говорится в новом исследовании американского медицинского колледжа Бейлора, опубликованном в журнале
Выводы ученых
Исследователи анализировали данные о здоровье пациентов старше 50 лет с подтвержденным диагнозом «остеоартроз» и их связь с регулярными упражнениями. В частности, ученые сконцентрировались на оценке того, как часто и как много ходят пешком те, кто страдает остеоартрозом.
Выяснилось, что у любителей прогулок, которые рассказали о том, что регулярно занимаются ходьбой, на 40% ниже вероятность появления частой боли в коленях по сравнению с теми, кто мало ходит пешком.
- Эти результаты особенно актуальны для людей, у которых есть рентгенологические признаки остеоартрита, но которые не испытывают боли в коленях каждый день, — сказал доктор Ло, один из авторов исследования. — Мы подтвердили то, что такое упражнение, как ходьба, может помочь предотвратить появление ежедневных болей в коленях, а также замедлить ухудшение состояния сустава.
Почему ходьба?
Регулярные пешие прогулки улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, снижают риски ожирения, диабета и некоторых видов рака. Это доказано учеными и подтверждено медиками.
- Люди, у которых диагностирован остеоартрит коленного сустава, должны регулярно практиковать ходьбу, особенно если у них нет ежедневных болей в коленях, — советует доктор Ло. — Но даже если вам больно, прогулки пешком тоже могут принести пользу.
Другие способы лечения боли
Как лечить боль в колене, может решить только врач. Сначала надо определиться с тем, что вызывает эту боль. В зависимости от причин медики предложат терапию или хирургическое вмешательство.
Обычно для снижения болевого синдрома рекомендуют охлаждающие компрессы и обезболивающие, но с ними стоит быть очень осторожными.
Как ранее писал «Доктор Питер», из-за приема обезболивающих боль может стать хронической, и справиться с ней будет практически невозможно. Все дело в том, что привычные медикаменты обладают противовоспалительным действием, которое не дает бороться с причиной боли.