Лучше меньше: кому и почему нужна операция по уменьшению груди

Большая проблема
Большой размер молочных желез (гипермастия и гигантомастия) может вызывать ряд проблем: физических, эстетических и психологических. Как рассказала Мария Волох, главный внештатный специалист — пластический хирург Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, физические проблемы включают боли в спине, шее и надплечьях из-за дополнительного веса, проблемы с осанкой, кожные раздражения и инфекции, затрудненное дыхание и проблемы со сном. Также могут возникать трудности при занятиях спортом и подборе одежды.
главный внештатный специалист — пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии СЗГМУ им. И.И. МечниковаКарточка эксперта
— При этом большой объем совсем не гарантирует красивую форму молочных желез. Чаще всего грудь опущена и лишена привычной эстетики и привлекательности, — уточнила она. — С психологической стороны все эти неприятные моменты вызывают проблемы с самооценкой и серьезно снижают качество жизни.
Как добавил Владимир Петренко, пластический хирург, заведующий отделением пластической хирургии клиники «Скандинавия», необходимость редукционной мастопексии, или уменьшения груди одновременно с подтяжкой, возникает при избыточном объеме молочной железы, который вызывает дискомфорт. Помимо лямок от белья, которые впиваются в плечи, это еще и боль, нагрузка на шейно-грудной отдел позвоночника, потоотделение и натирание в кожных складках. Нелегкой задачей становится и подбор белья — сложно найти что-то красивое на 6–8 размеры.
пластический хирург, заведующий отделением клиники «Скандинавия»Карточка эксперта
— На самом деле, большая грудь — это проблемы для пациенток, — продолжил он. — Поэтому они задумываются об ее уменьшении — только чтобы облегчить свое существование. Также не всегда большой объем груди делает женщину прекрасной кормилицей младенцев: бывает, что грудь размера восьмого, при этом молока в ней нет.
Редукционная мастопексия, по словам эксперта, — достаточно популярная процедура. Если женщины старшего возраста уже привыкли жить с большой грудью и все-таки хотят оставить 4–5 размер, и иногда приходится их убеждать, что лучше сделать поменьше — не больше третьего, то более молодые пациентки, у которых резкое увеличение груди произошло в пубертате охотно соглашаются на 2–3 размер.
— Важно понимать, что уменьшение молочной железы выполняется не только по эстетическим, но и по медицинским показаниям, — продолжил Рустам Гедгафов, пластический хирург клиники A3BEAUTE. — Из-за нагрузки на грудной и шейный отделы позвоночника болит спина, шея, нарушается осанка. Женщина не может вести активный образ жизни, заниматься спортом, подниматься в гору, бегать и так далее. У многих также нарушается сон из-за неудобного положения, появляются головные боли. Большая молочная железа из-за своей тяжести, как правило, висячей формы, поэтому в подгрудной складке часто бывают мацерации, то есть опрелости, повреждение кожных покровов.
Рустам Гедгафов уточнил, что большой считается грудь, начиная с 5–6 размера. Бывает, что он доходит и до 12-го. Поэтому когда после операции женщины получают третий или второй размер, качество их жизни меняется.
— Первое, что приводит наших пациенток к хирургу, — эстетика, — подчеркнул Леонид Украинский, пластический хирург, заведующий отделением пластической хирургии клиники GRANDMED. — После родов, с возрастом или после набора веса форма груди может меняться. Второе — это соматические проблемы: боль в спине, неудобства, дискомфорт.
— Слишком большая грудь серьезно ухудшает качество жизни женщины, — продолжил заведующий отделением пластической хирургии Клиники Пирогова Максим Барсаков. — Большой размер груди означает постоянную тяжесть в грудной клетке, развивается сутулость, могут быть даже боли в позвоночнике. Кроме того, это постоянная сложность с подбором белья, следы от бретелек на теле. Это действительно тяжело в прямом смысле слова, уже не говоря об эстетике. Если говорить о птозе — когда объёма немного, но грудь сильно провисает, — это тоже доставляет эстетический дискомфорт и проблемы с подбором белья. Редукционная маммопластика пока уступает по популярности операции с имплантами, но в моей практике за последние годы я вижу, что в процентном соотношении число подобных операций увеличивается.
заведующий отделением пластической хирургии Клиники ПироговаКарточка эксперта
По словам Максима Барсакова, большая грудь образуется по разным причинам: так сложилось анатомически, когда в переходном возрасте происходит резкий скачок, и грудь вырастает — так называемая ювенильная гипертрофия; лактация, резкое изменение веса. В таких случаях выполняется редукционная (уменьшающая) маммопластика — и уменьшение, и подтяжка груди. Если пациентку устраивает объём, но есть провисание, и она хочет только улучшить форму, — выполняют изолированную подтяжку.
Сложнее, чем увеличить
Как пояснила Мария Волох, операция по уменьшению груди включает в себя удаление избыточной жировой и железистой ткани и создание оптимальной фиксации оставшихся тканей железы с приданием красивой формы и размеров кожного чехла. Подтяжка груди обычно заключается в устранении опущения железы с фиксацией тканей для придания ей эстетически выгодной формы. Как подчеркнула эксперт, в ходе операций — как по уменьшению, так и по увеличению — важна правильная разметка и понимание стереометрии молочной железы. Верная оценка анатомии, в том числе грудной стенки и состояния мягких тканей, а также понимание причин возникновения гипермастии позволит выбрать наиболее адекватную технику: кожный разрез может быть вокруг ареолы и затем продлен вниз вертикально (вертикальная подтяжка) или с добавлением разреза в подгрудной складке (бета или якорная подтяжка).
— При невысокой степени птоза (опущения) и относительно правильной форме молочной железы с удалением небольшого объема тканей хорошо себя зарекомендовала вертикальная подтяжка. Она позволяет при не слишком заметных рубцах создать оптимальную форму, — продолжила Мария Волох. — При большом объеме тканей единственным вариантом остаётся якорная подтяжка. Все варианты операций проводятся под наркозом (общая анестезия) и после предварительного обследования, обязательно включающего УЗИ молочной железы или маммографию.
пластический хирург, заведующий отделением пластической хирургии клиники GRANDMEDКарточка эксперта
— Классические техники такой операции известны уже, наверное, более ста лет, но они модифицируются и улучшаются, — продолжил Леонид Украинский. — Это вертикальная мастопексия, где разрез делается вокруг ареолы и вниз, или же классическая — наверное, самая популярная в мире — «якорная» маммопластика, когда разрез проходит не только вокруг ареолы и вниз вертикально, но еще и заходит в субмаммарную складку. Эти операции могут влиять на лактацию, поэтому обычно хирург предупреждает о возможных осложнениях. Но будут они или нет, зависит как от степени редукции, так и от выбранной методики. Если пациентка хочет сохранить грудь и способность к лактации, хирург выбирает более щадящий вариант или сделает просто ограниченную форму подтяжки.
По словам Максима Барсакова, существует около 40 методик проведения операций по уменьшению груди. Каждый пластический хирург выбирает для себя ту, которая дает наилучший, по его мнению, результат.
— Я, например, использую две определенные модификации, — добавил он. — Что касается возможности лактации, есть методики уменьшения груди, которые сохраняют эту возможность, другие — нет, и пластический хирург обязан предупредить об этом пациентку.
При выборе техники операции прежде всего смотрят на тип груди, а их несколько. Как пояснил Владимир Петренко, грудь может состоять в основном из железистой ткани, может быть смешанного типа с частью жировой и частью железистой, а после возрастного перерождения грудь уже практически полностью состоит из жирового компонента.
— Если это в основном жир, мы не боимся иссекать большие объемы и часть жировой ткани, которая не несет никакой нагрузки, — продолжил он. — Если это смешанная или железистая, то у возрастных пациенток эта операция будет еще и снижать риск образования опухолей, так как мы убираем ту часть объема железистой ткани, которая уже не несет практической функции. Далее все зависит от того, какой птоз, как располагается сосок, какой объем груди мы хотим. Исходя из этого выбираем тактику оперативного вмешательства. Соглашусь, что оптимальный разрез — якорный, потому что он дает хорошие контуры. Дальше мы применяем различные варианты переноса на питающей ножке, если кому-то важно сохранить чувствительность соска и ареолы. Но при огромной груди такой перенос невозможен, и мы предупреждаем о последующей потере чувствительности зоны соска и ареолы. Тем не менее, все равно после операции этим пациенткам становится значительно легче.
— Опытный хирург должен первым делом выбрать вид операции, определить, в каком состоянии находятся молочные железы, какая у них железистая ткань, какова степень опущения груди, — считает Рустам Гедгафов. — Чтобы выбрать наиболее современный и эффективный вариант уменьшения груди, следует помнить, что ареолы и соски должны выглядеть естественно, поэтому при необходимости можно провести процедуру по уменьшению диаметра ареол. Что касается кормления, то как поведет себя оперированная грудь после родов, заранее сказать очень трудно. Это зависит от того, насколько повреждены молочные протоки, перенесен ли сосково-ареолярный комплекс и так далее.
Чувство облегчения
Реабилитация и восстановление после операции по уменьшению и подтяжке груди проходят достаточно легко для пациенток, но все равно требуют тщательного соблюдения рекомендаций врача. Мария Волох привела ряд важных советов в послеоперационный период:
Необходим достаточный отдых. Избегайте физических нагрузок и поднятия тяжестей в течение ближайшей недели.
Обычно врач рекомендует носить компрессионное белье или специальный бюстгальтер, который помогает уменьшить отек и поддерживать грудь в процессе заживления.
Уделяйте внимание уходу за швами.
Принимайте назначенные лекарства.
Избегайте некоторых видов активности: интенсивных упражнений, саун, бань и прямого солнечного света на грудь в течение определенного времени.
Посещайте контрольные осмотры хирурга.
Обычно полное восстановление занимает около одного месяца.
Несмотря на то, что эта операция технически сложная и для доктора, и для пациентки, она легче в реабилитации, чем операция с имплантами, подчеркнул Максим Барсаков. С первых дней пациентка может двигаться, шевелить руками, заниматься повседневными делами.
— Да, будут ограничения по спорту, спать в течение месяца будет нужно на спине, носить компрессионное бельё, ухаживать за швами и контролировать у доктора процесс их заживления — но на самочувствии это не сказывается и в целом переносится спокойно, — подытожил он.
— Это, с моей точки зрения, одна из самых легких по восстановлению пациентки и по болезненности операция в пластической хирургии, — говорит Леонид Украинский. — В среднем она длится 2-3 часа, на следующий день удаляем дренаж, если он есть, и отпускаем домой. Могут быть болезненные ощущения, но не более того. На пятые сутки можно уже после перевязки ходить в душ, ограничивать будет только ношение компрессионного белья в течение 6 недель. После сохраняются ограничения по спорту, естественно, нельзя загорать, ходить в баню, сауну, купаться в проруби. Через полтора месяца человек уже вообще никак не ощущает дискомфорта. Швы обесцвечиваются полгода-год.
Реабилитация после коррекции груди занимает в среднем от полугода до года, поэтому самый важный и ответственный этап — первый месяц, подчеркнул Рустам Гедгафов. Операция обычно длится до 3-4 часов, и первые двое суток после операции пациентки находятся в клинике, получают антибактериальную терапию.
— На третий день удаляются дренажи и при удовлетворительном состоянии пациентку отпускают домой, — продолжил он. — И дальше до десяти суток через день нужно ходить на перевязки, осмотры, а после снятия швов на 10–12-е сутки идет возвращение к привычному образу жизни. До трех месяцев сохраняется ограничение физических нагрузок, до месяца нужно носить компрессионное белье. После трех месяцев можно аккуратно увеличивать физическую активность, правильно питаться, чтобы не набрать вес, и после полугода все ограничения можно снимать.
Владимир Петренко добавил, что это действительно одна из достаточно легких реабилитаций, так как операция не полостная, а сами ткани железы после редукции, как правило, не вызывают болезненных ощущений. Более того, так как масса молочной железы снижается, пациентки чувствуют облегчение и уже через 4-5 дней достаточно активны в бытовом плане. Из особенностей эксперт отметил разве что запрет на солярий в течение 6–8 месяцев после операции, даже в купальнике, поскольку это важно для формирования более красивых швов.
Бывает и дороже
Стоимость операции по уменьшению или увеличению груди зависит от множества факторов, включая сложность процедуры, необходимостью использования имплантатов при подтяжке молочной железы, опыт хирурга, подчеркнула Мария Волох.
— Сложность операции определяет изначальная форма. При, например, устранении тубулярной деформации я бы не расценивала эту операцию как эстетическую, это настоящее реконструктивное вмешательство, — уточнила она. — Обычно операция по уменьшению груди или её подтяжке дороже, чем увеличение.
— Ценообразование всегда индивидуально и в каждой клинике, и у каждого врача, и зависит от исходных данных каждой пациентки, — говорит Максим Барсаков. — Но по своей практике я могу сказать, что редукционная маммопластика бывает даже дороже, чем операция с имплантами, потому что уменьшение груди сложнее для хирурга, требует высокого уровня его мастерства и опыта и выполняется дольше по времени (значит, дольше нужен наркоз).
— Операция по уменьшению груди значительно сложнее в техническом плане, чем увеличение, — говорит Владимир Петренко. — Если мы говорим просто про увеличение через субмаммарный доступ или через ареолу, когда надо просто поставить импланты, без всяких подтяжек и коррекций, то такая операция может занимать полтора часа от начала до конца. При уменьшении груди длина швов и объем ткани, с которой мы работаем, значительно больше. Часто бывает асимметрия объема, разное положение сосков и ареолы, и нам надо уменьшить диаметр ареол, поставить их на один уровень, сделать симметризацию одной и другой груди по объему. Эти технические сложности увеличивают операционное время. На огромной груди такие операции могут занимать 3,5–4 часа. Если брать только цену операции, не считая имплантов, конечно, редукционная мастопексия будет дороже увеличения.
— Если мы берем среднестатистические варианты, то технически обе эти операции для опытного хирурга не должны вызывать сложностей, разница только в длительности, — считает Леонид Украинский. — Потому что, чтобы зашить одну грудь после редукции хорошими косметическими минимально заметными швами, требуется гораздо больше времени, чем при увеличении через ареолу. Для таких операций ключевым моментом является выбор хирурга, который в совершенстве владеет техниками и может подобрать для пациента оптимальный вариант лечения.
— Увеличение, несомненно, проще, так как там делается разрез, подкладывается имплант под мышцей, железой или фасцией и ушивается, — рассказал Рустам Гедгафов. — Редукционная мастопексия связана с иссечением части ткани, подтягиванием, ушиванием кожи. Также необходимо сохранить питание сосково-ареолярного комплекса при подъеме на новый уровень. Поэтому по сложности, трудоемкости уменьшение груди, конечно, ощутимо превосходит увеличение.
Пора на операцию
Леонид Украинский выделил три фактора, которые могут служить сигналом, что пора задуматься об операции по уменьшению груди. Первый — это физический дискомфорт при ношении белья, одежды, когда бретельки натирают кожу, а также потливость в складках, опрелости. Второе — это боли в спине.
— Боль в спине — самая частая жалоба у пациенток, ведь масса груди иногда доходит до 10 килограммов, и носить такую тяжело: появляется нарушение осанки, и начинает нестерпимо болеть спина, — говорит он. — Третий фактор — эстетический дискомфорт. Чрезмерно большая грудь просто не может быть красивой. Ареолы растягиваются, приобретают неправильную форму, опускаются. Практически никогда пациентки не бывают довольны формой груди, если ее размер начинается от шестого-седьмого.
Владимир Петренко назвал самым главным показанием к операции боли в шейно-грудном отделе позвоночника, в спине и грудном отделе.
— С остальным можно, конечно, смириться: с невозможностью нормально бегать, прыгать, вести активный образ жизни, — подытожил он. — Но если уже начались боли, то это значит, что пора идти к врачу и задуматься об уменьшении груди. Это уже непосредственно вопрос здоровья.