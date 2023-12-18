Лучше меньше: кому и почему нужна операция по уменьшению груди

— Если это в основном жир, мы не боимся иссекать большие объемы и часть жировой ткани, которая не несет никакой нагрузки, — продолжил он. — Если это смешанная или железистая, то у возрастных пациенток эта операция будет еще и снижать риск образования опухолей, так как мы убираем ту часть объема железистой ткани, которая уже не несет практической функции. Далее все зависит от того, какой птоз, как располагается сосок, какой объем груди мы хотим. Исходя из этого выбираем тактику оперативного вмешательства. Соглашусь, что оптимальный разрез — якорный, потому что он дает хорошие контуры . Дальше мы применяем различные варианты переноса на питающей ножке, если кому-то важно сохранить чувствительность соска и ареолы. Но при огромной груди такой перенос невозможен, и мы предупреждаем о последующей потере чувствительности зоны соска и ареолы. Тем не менее, все равно после операции этим пациенткам становится значительно легче.