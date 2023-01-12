Почему нет лекарств в аптеках
Росздравнадзор признал, что в аптеках России есть временный дефицит ряда лекарственных препаратов. Связано это с логистическими проблемами поставщиков и производителей,
Ранее «Доктор Питер» уже рассказывал, что несколько последних недель в ряде регионов наблюдались сбои с поставками детских антибиотиков и жаропонижающего «Нурофен». Эксперты объясняли дефицит совпадением сразу нескольких факторов — ростом заболеваемости ОРВИ и повышенным спросом на препараты, а также задержками поставок компонентов лекарств иностранного производства.
Также россияне жалуются на отсутствие в аптеках «Тамоксифена». Это противоопухолевый препарат для лечения рака молочной железы. Сначала исчез импортный препарат, а затем и отечественный.
В Минздраве уже прокомментировали дефицит лекарства.
«По данным автоматизированной информационной системы Росздравнадзора, выпуск в гражданский оборот лекарственного препарата по МНН „Тамоксифен“ в 2022 году осуществлен в общем количестве 953 251 упаковка, из которых более 189 тысяч упаковок — в декабре. Таким образом, ожидается скорое поступление дополнительных объемов препарата в лечебную и аптечную сеть», — говорится в сообщении Министерства здравоохранения, которое цитирует
Берегитесь мошенников
Росздравнадзор призывает не паниковать — дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптеки.
Эксперты также советуют быть очень бдительными и не попадаться на удочку недобросовестных организаций, которые предлагают доставку лекарств с предоплатой. Так могут работать мошенники — за немалые деньги вы получите или некачественный препарат, или подделку.
СРО «Ассоциация независимых аптек» и Альянс фармацевтических ассоциаций
Это нельзя назвать дефицитом
— Хоть санкционная политика, которая ведется на Западе после 24 февраля прошлого года, и не коснулась поставок в Россию лекарств напрямую, но логистика поставок была нарушена, и перебои с различными препаратами возникают регулярно — время от времени в аптеках нет то одного, то другого лекарственного средства, — пояснила «Доктору Питеру» Валентина Пожарская, представитель СРО «Ассоциация независимых аптек». — Это нельзя назвать дефицитом, так как лекарства в аптеках все же появляются время от времени. Просто поставки осуществляются небольшими партиями.
Проблемы есть во всех странах
— Такое случалось и раньше, только сейчас общество воспринимает это особенно остро, — обращает внимание эксперт фармрынка. — В марте прошлого года были проблемы с L-тироксином из-за ажиотажного спроса, в декабре мы фиксировали отсутствие антибиотиков с клавулановой кислотой, сейчас есть другие проблемные позиции. Это мировая тенденция — проблемы есть во всех странах, так как отсутствовали в необходимом количестве поставки фармацевтических субстанций.
Люди закупаются впрок
— В прошлом году произошли изменения в логистической цепочке: она стала длиннее и дороже. К сожалению, перебои с лекарствами провоцируют ажиотажный спрос, население начинает закупаться впрок. Как это было весной прошлого года: тогда, по оценкам аналитиков, продажи многих лекарств выросли, — уточняет Валентина Пожарская.
Лекарств достаточно
— Сегодня ассортимент аптек позволяет обеспечить лечение и профилактику практически любых патологий, нозологий, — обращает внимание представитель СРО «Ассоциация независимых аптек». — Препаратов в российских аптеках достаточно. Отрасль и государство предпринимают все необходимые меры для сохранения стабильности поставок лекарств. Тотального дефицита мы не ожидаем, работа ведется.
Паниковать не стоит
— Все лекарства есть и будут, и даже если препарата нет в наличии в аптеке сегодня, то он обязательно появится завтра, — говорит Валентина Пожарская. — Кроме того, не нужно заниматься самолечением, а стоит обратиться к врачу, если вы не можете купить лекарство — доктор всегда может подобрать адекватную замену препарату из того ассортимента, что есть в аптеке. Даже если нет прямых аналогов, то есть другие лекарства, которые могут помочь пациенту. К сожалению, люди часто воспринимают ситуацию нервно, хотя в большинстве случаев у пропавших лекарств есть аналоги, многие привыкли к определенным торговым наименованиям и плохо реагируют на замену.
Лекарства дорожают, спрос — падает
Аптечные препараты в России продолжают дорожать.
Аналитики фармрынка отмечают, что в ноябре 2022 года средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России стала выше на 2,7% по сравнению с октябрем и составила 303,6 руб. Об этом говорится в
Подтверждает эти данные и «Ромир» — по
А вот покупать лекарств россияне в 2022 году стали меньше.
— Совокупно за 11 месяцев года потребление лекарственных средств через аптеки достигло 4,1 млрд упаковок, что на 2,6% меньше, чем за такой же период в 2021 году, — отмечает DSM Group.
Тенденция
Что чаще покупали в аптеках в декабре
В декабре 2022 года по сравнению с тем же периодом годом ранее на 44% в аптеках выросли продажи лекарственных средств для восстановления организма и на 90% — обезболивающих. Это данные СБЕР ЕАПТЕКИ, предоставленные «Доктору Питеру».
Примечательно, что в последнюю неделю декабря спрос на средства для снятия похмельного синдрома вырос сразу на 20% по сравнению с предпоследней неделей декабря, а продажи средств для улучшения пищеварения увеличились на 12%.