Почему нет лекарств в аптеках

Росздравнадзор признал, что в аптеках России есть временный дефицит ряда лекарственных препаратов. Связано это с логистическими проблемами поставщиков и производителей, говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Доктор Питер» уже рассказывал, что несколько последних недель в ряде регионов наблюдались сбои с поставками детских антибиотиков и жаропонижающего «Нурофен». Эксперты объясняли дефицит совпадением сразу нескольких факторов — ростом заболеваемости ОРВИ и повышенным спросом на препараты, а также задержками поставок компонентов лекарств иностранного производства.

Также россияне жалуются на отсутствие в аптеках «Тамоксифена». Это противоопухолевый препарат для лечения рака молочной железы. Сначала исчез импортный препарат, а затем и отечественный.

В Минздраве уже прокомментировали дефицит лекарства.



«По данным автоматизированной информационной системы Росздравнадзора, выпуск в гражданский оборот лекарственного препарата по МНН „Тамоксифен“ в 2022 году осуществлен в общем количестве 953 251 упаковка, из которых более 189 тысяч упаковок — в декабре. Таким образом, ожидается скорое поступление дополнительных объемов препарата в лечебную и аптечную сеть», — говорится в сообщении Министерства здравоохранения, которое цитирует ТАСС .

Берегитесь мошенников

Росздравнадзор призывает не паниковать — дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптеки.