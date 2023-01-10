Когда мы спустя год встаем на горные лыжи или садимся на велосипед, который осваивали 20 лет назад, то с удивлением понимаем, что тело отлично помнит, что ему делать. Мы называем это памятью мышц — и в этом действительно есть доля истины. Однако большая часть информации о том, как нам двигать руками и ногами, как быстро реагировать на специфические раздражители, хранится в нашем мозге.
Преподаватель биологии в онлайн-школе «Эллипс» Наталья Брик объясняет, что до автоматизма сложные движения доходят не сразу. Поначалу человек лишь осваивает новые навыки: ребенок учится собирать пирамидку, одевать куклу, раскрашивать картинки, взрослый — в два счета собирать палатку, жарить яичницу или водить автомобиль.
— Мозг хранит эти умения на особом «складе», — объясняет Наталья Брик. — Можно представить, что там есть отдельные полки: «умение ездить на велосипеде», «включение света в кухне», «сто первый узел для галстука», «умение заплетать косичку».
Увы, на территории сновидений наши мозг и тело бессильны — механизм вспоминания навыков не срабатывает.
Та часть мозга, которая отвечает за сны, не имеет доступа к полочкам, на которых хранятся наши многочисленные навыки. Иными словами, мы вроде бы помним, что неплохо бегаем, но если хотим ускориться, «сновиденческая» часть мозга приходит в недоумение. Она просто не знает, как именно поднимать ноги и какие мышцы тут должны быть задействованы. И оставляет вас на съедение монстру.
Наталья Брик отмечает, что ускориться можно, если не вспоминать, как бегать. А лучше — сразу взлететь, это во сне обычно получается практически сразу.
Есть и другие объяснения этого феномена. Так, психолог Ирина Калинина уверена, что одна из причин бега с гирями на ногах — физиологическая, а вторая — психологическая.
Так, человек находится в состоянии сонного паралича, когда видит сны, и мозг не может подавать сигналы мышцам сокращаться так, как наяву. Это состояние помогает человеку не падать по ночам с кровати и не наносить увечий тому, кто мирно посапывает рядом. Во-вторых, во сне мы все же не бегаем, а видим сон об этом.
по материалам «Вокруг света»