Когда мы спустя год встаем на горные лыжи или садимся на велосипед, который осваивали 20 лет назад, то с удивлением понимаем, что тело отлично помнит, что ему делать. Мы называем это памятью мышц — и в этом действительно есть доля истины. Однако большая часть информации о том, как нам двигать руками и ногами, как быстро реагировать на специфические раздражители, хранится в нашем мозге.

Преподаватель биологии в онлайн-школе «Эллипс» Наталья Брик объясняет, что до автоматизма сложные движения доходят не сразу. Поначалу человек лишь осваивает новые навыки: ребенок учится собирать пирамидку, одевать куклу, раскрашивать картинки, взрослый — в два счета собирать палатку, жарить яичницу или водить автомобиль.

— Мозг хранит эти умения на особом «складе», — объясняет Наталья Брик. — Можно представить, что там есть отдельные полки: «умение ездить на велосипеде», «включение света в кухне», «сто первый узел для галстука», «умение заплетать косичку».