коленки назад

Наше тело может сигналить о серьезных сбоях в организме. Но если явные признаки нездоровья — боль, жар, сыпь, разнообразные «мурашки», дискомфорт и покалывания — пропустить довольно сложно, то существуют менее очевидные симптомы.
Врач-остеопат рассказал, как по внешнему виду человека легко можно заподозрить серьезные проблемы со здоровьем.
Колени выгнуты назад — о чем говорит этот симптом
«Многие, наверное, замечали, что у некоторых людей в положении стоя колени сильно выгнуты назад (см. фото ниже). Это не особенность позы или скелета, как принято думать, — это яркий симптом. И он говорит о многом», —
«Сильно выгнутые назад колени свидетельствуют о снижении прочности соединительной ткани. У таких пациентов она более вялая, сильно растягивается, связки недостаточно упруги. Коленки выгибаются назад, так как связки не способны удерживать коленный сустав в правильном положении», — объяснил врач-остеопат Владимир Животов.
Кроме того, такое положение ног — коленками назад — может говорить и о других проблемах в организме.
«Например, о наличии сколиоза и приобретенных травм, которые смещают положение центра тяжести, из-за чего человек вынужден опираться на ноги именно таким образом, — рассказывает эксперт. — Как ни удивительно, это самое удобное для него положение, учитывая состояние соединительной ткани и механические повреждения скелета».
К какому врачу идти
Врач обращает внимание: если у вас или у ваших близких, у детей ноги заметно выгибаются назад в положении стоя, это сигнал, что пора заняться здоровьем.
«Колени не должны выгибаться назад. И нет вариантов, особенностей, — говорит Владимир Животов. — Это четкий симптом — указание на то, что надо заниматься восстановлением прочности соединительной ткани и устранением последствий давних травм. Пациентам надо обращаться к остеопату, эндокринологу и нутрициологу. И уж совершенно точно им даже больше, чем другим, имеет смысл принимать витамин D по рекомендации врача».
Основа соединительной ткани организма — это коллаген. Он присутствует в коже, сухожилиях, костях, хрящах, отвечая за их прочность и эластичность. При нехватке коллагена в организме чаще всего страдают суставы. Человек начинает чувствовать боль, ему тяжело активно двигаться. Люди активно занимаются самолечением, что только усугубляет течение болезни. Поэтому, если вас стали беспокоить болезненные ощущения в суставах, запишитесь к ревматологу.