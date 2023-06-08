коленки назад

« Колени не должны выгибаться назад. И нет вариантов, особенностей, — говорит Владимир Животов. — Это четкий симптом — указание на то, что надо заниматься восстановлением прочности соединительной ткани и устранением последствий давних травм. Пациентам надо обращаться к остеопату, эндокринологу и нутрициологу. И уж совершенно точно им даже больше, чем другим, имеет смысл принимать витамин D по рекомендации врача».