Кардиолог Валеев предупредил о 10 возможных последствиях низкого холестерина

По словам кардиолога НМИЦ Алмазова профессора Александры Конради, в отличие от гипертонии, гипотония не представляет серьезной опасности для здоровья в будущем. Однако не для всех низкие цифры на тонометре будут плюсом. Как отмечала врач, гипотония хороша в молодости, а для человека старше 65 лет это может быть тревожным звоночком . В этом возрасте гипотония связана с тем, что сердце не справляется с насосной функцией, что бывает при сердечной недостаточности. В «здоровой старости» такого не должно быть, потому что с возрастом, наоборот, давление растет — это естественный процесс старения сосудистой стенки. О других мифах про гипотонию, которые опровегла кардиолог НМИЦ им. Алмазова, читайте ЗДЕСЬ.