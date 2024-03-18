Кардиолог Валеев предупредил о 10 возможных последствиях низкого холестерина

Повышенный уровень холестерина «замешан» в развитии многих болезней. Поэтому мы привыкли слышать от врачей, что его надо снижать. В норме показатель общего холестерина должен находиться в пределах 3,6-5,2 ммоль/л, хотя даже результат 5,2 не всегда говорит о том, что все в порядке. Кардиологи советуют одновременно смотреть на уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — так называемого «плохого» холестерина, который участвует в образовании атеросклеротических бляшек в сосудах.
Между тем, если холестерин в крови ниже нормы, радоваться особо не стоит: это тоже таит в себе немало опасностей.
Зачем организму холестерин
Как напомнил врач-кардиолог Марат Валеев, наш организм сам вырабатывает большую часть холестерина, а наш мозг вообще на четверть состоит из него. По словам специалиста, это органическое жироподобное вещество необходимо:
для выработки витамина D, желчных солей, которые помогают усваивать жир, жирорастворимые витамины (A, E, K, D) и жирные кислоты омега-3;
для строительства клеточных мембран, что позволяет клеткам сохранять свою форму и защищает их от внешних воздействий.
Также одной из важнейших функций холестерина медики называют участие в синтезе половых гормонов — эстрогена, тестостерона.
Чем опасен низкий холестерин
Как поясняет Марат Валеев, уровень общего холестерина в крови <3,1ммоль/л, а липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) <1,3ммоль/л может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.
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катаракта;
жирная печень;
недостаток желчи и, как следствие, жирный стул. Желчь производится из холестерина, а при его недостатке жиры будут плохо усваиваться;
дефицит жирорастворимых витаминов и жирных кислот омега-3, что, в свою очередь, может вызвать некоторые другие заболевания;
запор, так как желчные соли помогают «смазывать» желудочно-кишечный тракт;
умственная отсталость;
ухудшение когнитивных способностей, появление тревожности и депрессии;
повышение риска развития рака;
снижение иммунитета, что может быть также связано с дефицитом витамина D;
гипертиреоз — заболевание щитовидной железы, при которой орган вырабатывает избыточное количество тиреоидных гормонов (Т3 и Т4).
Чем опасно низкое давление
Как и о холестерине, о давлении обычно говорят, когда оно выше нормы и развивается гипертония, которая автоматически становится фактором риска болезней сердца и сосудистых катастроф.
А что с низким давлением — гипотонией?
Низким принято считать артериальное давление меньше 90/60. Если нет под рукой тонометра, проявляется гипотония обычно следующими симптомами, о которых ранее говорила врач-кардиолог Татьяна Чернушенко:
головокружение;
общая слабость;
недомогание;
быстрая утомляемость;
«туманность» в голове;
диффузная головная боль ноющего характера;
тяжесть в ногах;
снижение зрения;
в тяжелых случаях возможны обморочные состояния, которые сопряжены с высоким риском травм;
большинство гипотоников метеозависимы.
По словам кардиолога НМИЦ Алмазова профессора Александры Конради, в отличие от гипертонии, гипотония не представляет серьезной опасности для здоровья в будущем. Однако не для всех низкие цифры на тонометре будут плюсом. Как отмечала врач, гипотония хороша в молодости, а для человека старше 65 лет это может быть тревожным звоночком. В этом возрасте гипотония связана с тем, что сердце не справляется с насосной функцией, что бывает при сердечной недостаточности. В «здоровой старости» такого не должно быть, потому что с возрастом, наоборот, давление растет — это естественный процесс старения сосудистой стенки. О других мифах про гипотонию, которые опровегла кардиолог НМИЦ им. Алмазова, читайте ЗДЕСЬ.
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