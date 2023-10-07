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Кардиолог Кореневич объяснила, почему при высоком холестерине выше риск заболеть раком

На первый взгляд прямой связи между уровнем холестерина в крови и развитием рака нет. Однако на самом деле это не так. На оба заболевания влияет общий фактор риска.

7 октября 2023
как связаны высокий холестерин и рак
Источник:
iStockphoto

Почему растет холестерин

По словам Анны Кореневич, врача-кардиолога с 23-летним стажем, обычно холестерин повышается у тех людей, которые:

  • мало двигаются;

  • много едят;

  • много нервничают;

  • мало спят;

  • много работают;

  • мало отдыхают;

  • много курят;

  • пьют алкоголь чаще 1-2 раз в неделю.

Медицина

Кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук

«Почему люди это делают? Ведь даже дети в детском саду знают, что это вредно для здоровья. Во всем виноват хронический длительный стресс. Именно стресс лишает сил и мотивации к физической активности, именно стресс мешает нам расслабляться, поэтому приходится прибегать к алкоголю, сигаретам и переедать. Именно стресс лишает нас сна и заставляет много работать», — объяснила специалист в своем телеграм-канале.

Но это только вершина айсберга. При хроническом стрессе организм начинает в большом количестве вырабатывать так называемый гормон стресса — кортизол. Далее начинается каскад реакций. Повышение уровня кортизола в крови выше нормы приводит к повышению уровня холестерина и сахара в крови, растет артериальное давление, сгущается кровь, повышая риск тромбоза и смерти от инсульта или инфаркта.

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При чем тут рак?

Как добавляет кардиолог, при высоком уровне гормона кортизола в крови у человека не только растет холестерин, но и снижается иммунитет.

«Раковые клетки в нашем организме образуются ежедневно, даже у детей, и только здоровая иммунная система может их уничтожить. Снижение иммунитета — это не только частые простуды, но и риск заболеть раком», — продолжает Анна Кореневич.

Получается, что у повышенного холестерина и рака есть общий фактор риска — стресс. Поэтому важно учиться противостоять стрессу, причем здоровыми способами. По словам кардиолога, чем ниже будет уровень кортизола, тем крепче будет иммунитет, ниже холестерин и риск развития онкологии.

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Между холестерином в еде и в крови связи нет?

Как рассказывала врач-гинеколог, эндокринолог Евгения Назимова, нет прямой зависимости между тем, сколько холестерина вы съедаете, и тем, какой уровень холестерина у вас в крови.

Многочисленные научные исследования доказали, что на уровень холестерина в крови влияет не столько количество жиров в пище, в том числе холестерина, сколько их качество и те метаболические процессы, которые происходят в организме в этот момент. Поэтому специалист советовала здоровым людям не отказываться от продуктов, богатых жирами. Тем же, у кого уже повышен холестерин в крови, с такой едой надо быть аккуратнее и обсудить рацион с лечащим врачом.

Почему повышается холестерин и из-за чего на самом деле развивается атеросклероз, можно также прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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