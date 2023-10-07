Кардиолог Кореневич объяснила, почему при высоком холестерине выше риск заболеть раком

Почему растет холестерин
По словам Анны Кореневич, врача-кардиолога с 23-летним стажем, обычно холестерин повышается у тех людей, которые:
мало двигаются;
много едят;
много нервничают;
мало спят;
много работают;
мало отдыхают;
много курят;
пьют алкоголь чаще 1-2 раз в неделю.
«Почему люди это делают? Ведь даже дети в детском саду знают, что это вредно для здоровья. Во всем виноват хронический длительный стресс. Именно стресс лишает сил и мотивации к физической активности, именно стресс мешает нам расслабляться, поэтому приходится прибегать к алкоголю, сигаретам и переедать. Именно стресс лишает нас сна и заставляет много работать», —
Но это только вершина айсберга. При хроническом стрессе организм начинает в большом количестве вырабатывать так называемый гормон стресса — кортизол. Далее начинается каскад реакций. Повышение уровня кортизола в крови выше нормы приводит к повышению уровня холестерина и сахара в крови, растет артериальное давление, сгущается кровь, повышая риск тромбоза и смерти от инсульта или инфаркта.
При чем тут рак?
Как добавляет кардиолог, при высоком уровне гормона кортизола в крови у человека не только растет холестерин, но и снижается иммунитет.
«Раковые клетки в нашем организме образуются ежедневно, даже у детей, и только здоровая иммунная система может их уничтожить. Снижение иммунитета — это не только частые простуды, но и риск заболеть раком», — продолжает Анна Кореневич.
Получается, что у повышенного холестерина и рака есть общий фактор риска — стресс. Поэтому важно учиться противостоять стрессу, причем здоровыми способами. По словам кардиолога, чем ниже будет уровень кортизола, тем крепче будет иммунитет, ниже холестерин и риск развития онкологии.
Между холестерином в еде и в крови связи нет?
Как рассказывала врач-гинеколог, эндокринолог Евгения Назимова, нет прямой зависимости между тем, сколько холестерина вы съедаете, и тем, какой уровень холестерина у вас в крови.
Многочисленные научные исследования доказали, что на уровень холестерина в крови влияет не столько количество жиров в пище, в том числе холестерина, сколько их качество и те метаболические процессы, которые происходят в организме в этот момент. Поэтому специалист советовала здоровым людям не отказываться от продуктов, богатых жирами. Тем же, у кого уже повышен холестерин в крови, с такой едой надо быть аккуратнее и обсудить рацион с лечащим врачом.
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