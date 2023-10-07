Кардиолог Кореневич объяснила, почему при высоком холестерине выше риск заболеть раком

Многочисленные научные исследования доказали, что на уровень холестерина в крови влияет не столько количество жиров в пище, в том числе холестерина, сколько их качество и те метаболические процессы, которые происходят в организме в этот момент. Поэтому специалист советовала здоровым людям не отказываться от продуктов, богатых жирами. Тем же, у кого уже повышен холестерин в крови, с такой едой надо быть аккуратнее и обсудить рацион с лечащим врачом.