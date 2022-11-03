Кардиолог Кондрахин рассказал о 5 привычных болезнях, из-за которых люди умирают во сне

Наш сон — это удивительный процесс. Когда человек спит, то он как бы отключается от реальности, ничего не видит и не слышит, 7-8 часов пролетают, как одно мгновение. Но в то же время именно во сне мы можем летать, разговаривать с кинозвездами, путешествовать по другим Вселенным. Наш мозг и вовсе в это время упорно работает: пока мы спим, он с огромной скоростью обрабатывает всю ту информацию, которую получил в течение дня.

Во сне мы очень уязвимы. И, к сожалению, иногда так случается, что одна из систем организма не справляется с нагрузкой. Смерть во сне может возникнуть абсолютно по разным причинам и в любом возрасте. Однако существует ряд заболеваний и факторов, которые повышают этот риск, говорит кардиолог Андрей Кондрахин.