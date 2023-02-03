«Как заболеть»

Популярный у школьников способ нагревать ртутный градусник на лампочке накаливания, чтобы разжалобить родителей и не пойти в школу в день контрольной по математике, давно ушел в прошлое. И термометры сейчас электронные, и лампочки не греют, да и современных мам обмануть уже не так просто.

Но вот желание заболеть, чтобы не получить двойку или просто устроить себе передышку, до сих пор высказывают как нерадивые школьники, так и переутомившиеся от нагрузок взрослые. Люди и правда иногда готовы добровольно пожертвовать здоровьем — лишь бы не ходить на работу и отдохнуть.

Конечно, в наш век информации даже первоклассник легко может «нагуглить» советы «как заболеть с температурой в домашних условиях». Вот только прежде, чем применять их, стоит очень хорошо подумать — неважно, 10 лет вам или 45.