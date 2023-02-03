«Как заболеть»
Популярный у школьников способ нагревать ртутный градусник на лампочке накаливания, чтобы разжалобить родителей и не пойти в школу в день контрольной по математике, давно ушел в прошлое. И термометры сейчас электронные, и лампочки не греют, да и современных мам обмануть уже не так просто.
Но вот желание заболеть, чтобы не получить двойку или просто устроить себе передышку, до сих пор высказывают как нерадивые школьники, так и переутомившиеся от нагрузок взрослые. Люди и правда иногда готовы добровольно пожертвовать здоровьем — лишь бы не ходить на работу и отдохнуть.
Конечно, в наш век информации даже первоклассник легко может «нагуглить» советы «как заболеть с температурой в домашних условиях». Вот только прежде, чем применять их, стоит очень хорошо подумать — неважно, 10 лет вам или 45.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологЛичный сайт
«Предсказать, что будет потом — невозможно»
— Некоторые люди активно интересуются вопросом, — как заболеть на недельку, чтобы побыть дома, и при этом перенести инфекцию не тяжело и быстро поправиться, — говорит врач-иммунолог Елена Парецкая. — В теории — при контакте с носителем вируса, больным человеком, конечно, можно заразиться, — если ходить по рынкам, местам скопления людей, или облизывать пальцы после туалета, целоваться с кашляющим… Но предсказать, — как тяжело будет протекать инфекция именно у вас, — невозможно. Могут быть как легкие признаки — насморк, невысокая температура, так и серьезные проявления — вплоть до пневмонии.
Кстати, при контакте с больными совершенно не факт, что вы подцепите простуду, обращает внимание врач.
— Вирусов известно более 200 разных типов, и за свою жизнь мы переболеваем большинством из них, формируя иммунитет. Поэтому, если ранее вы уже встречались с таким вирусом, при контакте с болеющими вы можете и не заразиться, — объясняет иммунолог.
Почему нельзя специально заражать детей ветрянкой
Если в отношении себя взрослые люди часто осознают риски, то в отношении собственных детей опасений тяжелого течения обычно нет, обращает внимание врач.
— Нередко родители позволяют больному ребенку посещать детский коллектив, сознательно заражая других детей, — рассказывает Елена Парецкая. — Иногда практикуются и изощренные варианты, когда взрослые ходят в гости со своими здоровыми детьми в семьи, где малыши болеют ветрянкой. Эта практика сложилась из ошибочного мнения, что в детском возрасте ветрянка протекает легко, и лучше переболеть ею раньше. Увы, у детей тоже бывает тяжелое течение с серьезными осложнениями и даже летальными исходами.