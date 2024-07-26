Как продлить жизнь ягодам и фруктам: безопасные способы сохранить урожай до весны

Если ягоды и фрукты предполагается использовать для приготовления коктейлей, начинок для пирогов и тортов, топинга для творога, оладий и других блюд, лучше всего протереть их в пюре и замораживать в таком виде. На вкусовые качества и полезные свойства это никак не повлияет, а хранить и использовать в кулинарии в таком виде их будет проще. Для заморозки как целых ягод и фруктов, так и пюре можно использовать специальные пакеты для заморозки, одноразовые или многоразовые пластиковые контейнеры, — рассказывает эксперт.