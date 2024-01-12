Как подготовиться к УЗИ брюшной полости женщине и мужчине

Основной пункт подготовки — ограничения в питании. УЗИ органов брюшной полости проводится только натощак. Врачи просят ничего не есть минимум за 8 часов до исследования. Хорошо, если оно назначено на утро. Тем же, кому оно предстоит в более позднее время суток, придется тяжелее: голодать нужно будет дольше. В последний прием пищи тоже не стоит переедать — по словам врача, он должен быть легким.