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Как подготовиться к УЗИ брюшной полости женщине и мужчине

Ультразвуковое исследование — один из самых популярных методов диагностики, в том числе заболеваний органов брюшной полости: печени, поджелудочной железы, желчного пузыря и селезенки.

12 января 20241
Как подготовиться к УЗИ брюшной полости женщине и мужчине
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iStockphoto

Стандартно УЗИ органов брюшной полости проходит следующим образом. Пациент ложится на кушетку, ему на кожу наносят специальный гель для устойчивой связи датчика с телом и лучшего скольжения, а потом водят датчиком в области изучаемого органа. «Картинку» врач видит на экране аппарата УЗИ и может фиксировать данные строения, размеров и особенностей работы органа в электронном протоколе.

Как подготовиться к УЗИ брюшной полости

Если к некоторым видам ультразвукового исследования не нужно специально готовиться, то для проверки органов брюшной полости без этого не обойтись. От правильной подготовки будет зависеть достоверность и объективность полученных результатов. А это, согласитесь, очень важно. У женщин и мужчин эта подготовка проходит одинаково.

В чем она заключается, рассказала Мария Антипова, заведующая эндоскопическим отделением Мариинской больницы в Петербурге.

Мария Антипова
Эндоскопия

Врач-эндоскопист высшей категории, заведующая эндоскопическим отделением Городской Мариинской больницы

Что можно есть перед УЗИ

Основной пункт подготовки — ограничения в питании. УЗИ органов брюшной полости проводится только натощак. Врачи просят ничего не есть минимум за 8 часов до исследования. Хорошо, если оно назначено на утро. Тем же, кому оно предстоит в более позднее время суток, придется тяжелее: голодать нужно будет дольше. В последний прием пищи тоже не стоит переедать — по словам врача, он должен быть легким.

Как объясняют в Мариинской больнице, голодание помогает уменьшить газообразование, чтобы врач смог все детальнее рассмотреть. Скапливающиеся же внутри пузырьки газов мешают проникновению ультразвуковых волн к обследуемому органу — большого смысла в таком исследовании не будет. Исключение делают только для людей, страдающих сахарным диабетом: для них допустим легкий завтрак в виде сухарей и теплого чая. Всем остальным надо отказаться от еды не меньше чем за 8 часов до похода к врачу.

Кроме того, диету рекомендуют соблюдать не только накануне исследования, но и в течение трех дней до УЗИ. Так, на это время желательно исключить из рациона:

  • трудноусвояемые продукты;

  • алкоголь;

  • газировку;

  • колбасы;

  • сливки;

  • жирную рыбу;

  • сало;

  • свинину;

  • хлеб;

  • сдобу;

  • молоко и другую «молочку»;

  • капусту;

  • редис;

  • редьку;

  • бобовые;

  • фрукты;

  • продукты с искусственными подсластителями.

Когда смотришь на этот список, возникает вопрос: а что же тогда можно?

«За три дня до исследования рекомендуется соблюдение диеты с низким содержанием клетчатки. Разрешаются мясо, птица и рыба нежирных сортов — в отварном, паровом или тушеном виде, а также омлеты, тушеные овощи, хорошо проваренный рис и отварной картофель», — пояснила Мария Антипова.

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Можно ли пить перед УЗИ

За питьевым режимом тоже придется следить, если хотите, чтобы исследование было эффективным.

По словам врача, выпить чистой воды разрешается минимум за 2 часа до исследования. Хотя специалист уточняет: для получения максимально объективных данных о работе желчного пузыря и печени желательно полностью воздерживаться от питья дольше — как и от еды, в течение 8 часов.

Какие лекарства можно принимать

О приеме любых таблеток, которые человек принимает по жизненным показаниям или в рамках назначенной терапии, надо обязательно сообщить во время консультации специалисту, который будет назначать вам УЗИ органов брюшной полости.

«Перед исследованием можно принимать только разрешенные медикаменты или дополнительно назначенные врачом-диагностом, например ферменты или абсорбенты. Возможно, понадобится также очистка кишечника с помощью медикаментов и клизм, но об этом врач скажет дополнительно», — уточняет Мария Антипова.

К примеру, при склонности к газообразованию или в случае лишнего веса врач может рекомендовать пациенту за 2-3 дня до исследования начать принимать активированный уголь.

Можно ли курить перед УЗИ

По словам эндоскописта, курение в день исследования недопустимо: оно может исказить диагностическую картину. То же самое касается и использования жвачки.

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Как часто можно делать УЗИ

Так как врачи назначают УЗИ достаточно часто, у некоторых пациентов закономерно возникают сомнения: так ли безопасен этот метод, чтобы его можно было проводить по нескольку раз в год?

По словам врачей Мариинской больницы, если громкость ультразвука не превышает 120 дБ, процедура считается абсолютно безопасной для здоровья человека. Сегодня для диагностики используются аппараты с громкостью ультразвуковых волн не более 90 дБ, поэтому эксперты заверяют: даже частое УЗИ не представляет опасности для здоровья.

Говорят, что и во время беременности ультразвук никак не воздействует на плод. Однако Светлана Елина, заведующая отделением ультразвуковой диагностики Елизаветинской больницы в Петербурге, считает это утверждение, скорее, мифом. Почему — читайте ЗДЕСЬ.

К слову

По мнению врачей, не все органы можно обследовать с помощью ультразвука. Какие из них недоступны для визуализации, читайте ЗДЕСЬ.

А ЗДЕСЬ можно узнать о 10 веских причинах сделать УЗИ щитовидной железы — о них рассказывала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

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Автор текста:Анастасия Романова
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