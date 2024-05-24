«Иногда дергается нога, когда сижу или лежу. Это опасно?»

Замечаю за собой, что периодически у меня дергается нога, когда сижу или лежу. Близкие говорят, это стресс, все от нервов. Но однажды услышал, что такая «трясучка» — это вовсе не проявление невроза, а что-то гораздо более серьезное. Это так?

Николай, 42 года