Инфекционист Поздняков объяснил, можно ли вылечить тонзиллит без удаления миндалин

Тонзиллитом называют воспаление небных миндалин. Развиться недуг может на фоне недолеченных ангин , что нередко случается с теми, кто привык переносить болезни на ногах. Кроме того, хронический тонзиллит часто диагностируют у тех, кто страдает от аллергии с наслоением условно-патогенной флоры . Еще один фактор риска — частые респираторные инфекции, которые нарушают функционирование небных миндалин и вызывают их хроническое воспаление. В редких случаях развитие хронического тонзиллита может быть вызвано травмами носоглотки.