«Город» для пациента: как строят современные стационары в Петербурге и что там внутри

«Я присутствовал при строительстве четырех современных ЛПУ новейшего времени после 2010 года, начиная от больницы к Олимпийским играм в Сочи и заканчивая многопрофильными стационарами ведущих региональных учреждений. Также довелось познакомиться с современными университетскими клиниками Европы и США, — говорит Анатолий Завражнов, главный врач Мариинской больницы. — И отмечу, что медицина сильно изменилась. Если раньше ставка была на многокорпусную систему организации многопрофильных лечебных учреждений со своими автономными службами — эндоскопии, рентгенодиагностики, лабораториями, то сейчас основной акцент идет на создание многопрофильных стационаров, которые в пределах одного учреждения могут решать вопросы по всему комплексу заболеваний пациента. Желательно, чтобы они были в едином здании или в системе нескольких зданий, связанных воздушными или подземными переходами. Должно быть разделение на экстренную службу, службу оказания плановой и амбулаторно-консультативной помощи с разделением входящих потоков пациентов, но все эти подразделения должны работать консолидированно».