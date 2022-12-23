Чаще всего икают младенцы, они могут впервые начать икать еще в утробе матери. Ученые подозревают, что таким образом они тренируются в дальнейшем делать свой первый вдох, у них созревает нервная система и налаживается регуляция дыхательных центров. Взрослые люди икают реже, хотя описаны и случаи, когда человек икал несколько недель подряд почти без перерыва.

Насколько опасна икота и что можно с ней сделать? Когда нужно идти к врачу, о каких болезнях может говорить этот рефлекс? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответила врач-гастроэнтеролог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.