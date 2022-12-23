Чаще всего икают младенцы, они могут впервые начать икать еще в утробе матери. Ученые подозревают, что таким образом они тренируются в дальнейшем делать свой первый вдох, у них созревает нервная система и налаживается регуляция дыхательных центров. Взрослые люди икают реже, хотя описаны и случаи, когда человек икал несколько недель подряд почти без перерыва.
Насколько опасна икота и что можно с ней сделать? Когда нужно идти к врачу, о каких болезнях может говорить этот рефлекс? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответила врач-гастроэнтеролог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Что такое икота и когда она опасна
Икота — это нарушение функции дыхания, которое возникает в результате судорожного сокращения диафрагмы и проявляется интенсивными короткими дыхательными движениями.
Если знать, как у нас осуществляется дыхание, становится понятно, откуда берется икота. В дыхательном акте непосредственно участвует диафрагма — плотная ткань с мышечными волокнами и соединительной тканью. Она отделяет грудную полость от брюшной. На вдохе диафрагма опускается вниз и растягивается, воздух втягивается внутрь грудной клетки, заполняя легкие. На выдохе она поднимается вверх, сокращается, помогая вытеснять из легких воздух наружу.
Работу диафрагмы координирует головной мозг, получая сигналы от нервов. Если возникает приступ икоты, диафрагма непроизвольно сокращается вне ритма дыхания, из-за чего возникает резкий вдох. Одновременно смыкаются голосовые связки, из-за чего мы слышим специфический звук.
Почему это бывает?
Чаще всего приступы икоты неопасны, их причины вполне безобидны. Но ученые из Гарварда определили: примерно у 9% людей икота — это один из симптомов патологий, включая достаточно серьезные, такие, как опухоли, диабет или проблемы печени.
По длительности бывает:
кратковременная икота — она длится 10-15 минут;
персистирующая — до 2 дней;
некупируемая или трудноразрешимая — стойкая икота в течение двух месяцев и больше.
Причины икоты могут быть разные, самые распространенные из них:
заглатывание воздуха во время приема пищи,
заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва, холецистит).
При инфаркте миокарда, инсульте, опухолевом образовании в головном мозге одним из симптомов может быть персистирующая икота. Различные интоксикации (алкогольная, наркотическая, лекарственная) в организме способны также вызывать икоту. Икота может появиться после переохлаждения, во время испуга, сильного стресса.
Методы избавления от икоты
Обычно избавиться от икоты довольно просто, стоит лишь применить один из методов. Однако если икота выраженная, продолжается длительное время, негативно влияет на сон и питание человека, то необходимо обратиться к врачу.
Немедикаментозные методы лечения икоты:
Изменение режима питания — нужно уменьшить объем пищи на разовый прием;
употребление свежеприготовленного мятного чая — он обладает успокоительным действием, что поможет уменьшить икоту.
Приемы носоглоточной стимуляции
Быстро выпить два стакана воды. При глотании воды происходит сокращение мышц пищевода, это поможет устранить спазм диафрагмы.
Рассасывать кусочки лимона.
Сделать наклон вперед и прижать колени к груди. Это упражнение способствует расслаблению мышц.
Один из самых эффективных способов — заткнуть уши и одновременно пить воду через соломинку. Глотательные движения расслабят диафрагму, икота постепенно прекратится.
Часто применяются различные дыхательные приемы для избавления от икоты.
Подышать в бумажный пакет. Возьмите небольшой бумажный пакет и медленно подышите в него в течение 30-60 секунд.
Вдохнуть и задержать дыхание, насколько это возможно. Если однократно это не помогло, то можно повторить несколько раз.
При этих упражнениях увеличивается количество углекислого газа в крови, происходит раздражение дыхательного центра в головном мозге и активность диафрагмы уменьшается, икота прекращается.
Могут помочь лекарства
Также существуют и медикаментозные методы от икоты, которые применяются по назначению врача. Лекарственные препараты рекомендуются в зависимости от причины икоты. Если причина связана с заболеванием пищеварительной системы, то гастроэнтеролог назначит препараты, снижающие выработку соляной кислоты в желудке, и прокинетики — стимуляторы моторики ЖКТ.
Если икота связана со стрессом, повышенной тревожностью, то врач порекомендует успокоительные препараты, чтобы уменьшить эмоциональную нагрузку, и отдых.