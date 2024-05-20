Флеболог или сосудистый хирург? В чем между ними разница и когда к кому идти

По словам Тимура Тажибаева, сердечно-сосудистого хирурга, флеболога Федерального научно-клинического центра ФМБА России, флебология, по сути, лишь часть сосудистой хирургии, то есть узкопрофильная сфера. Поэтому при нарушениях в работе сосудистой системы и кровообращении вне зависимости от симптомов надо обращаться к сосудистому хирургу-флебологу.
Что лечит сосудистый хирург
Специалистов сосудистой хирургии еще называют ангиохирургами. Они занимаются лечением артерий, в том числе на ногах и руках, а также вен и сосудов лимфатической системы. В их компетенцию входят не только артерии, питающие сердечную мышцу и находящиеся внутри черепа.
Сердечно-сосудистый хирург, флеболог ФНКЦ ФМБА России
«Врачи этой специализации используют не только хирургические, но и консервативные методики. Они работают с патологиями артерий и занимаются терапией сосудистых заболеваний, угрожающих жизни пациентов. Ангиохирурги устраняют последствия травм артерий, восстанавливают нормальный кровоток, препятствуют образованию гангрены и развитию инсульта», — поясняет Тимур Тажибаев.
Также в зоне ответственности ангиохирургов решение таких проблем:
врожденные патологии артерий;
травматические повреждения артерий;
атеросклеротические бляшки на стенках артерий ног и брюшной аорты;
слабый тонус стенок артерий и их расширение, вызывающее аневризмы;
лечение и профилактика тромбоэмболии ног и рук;
терапия острой артериальной непроходимости.
Что лечит флеболог
Как поясняет Тимур Тажибаев, сосудистые хирурги-флебологи специализируются на лечении заболеваний поверхностных вен. К ним обращаются за помощью при нарушении венозного кровообращения. Однако внимание флеболога сосредоточено не только на венах ног. Этот специалист оказывает помощь при варикозе, образовании трофических язв на фоне проблем с венами, тромбозе вен ног и рук, появлении сосудистой сетки на поверхности кожи.
Специалист перечислил шесть симптомов, при которых требуется консультация флеболога:
отеки ног — независимо от причин;
образование сосудистых звездочек;
боли и чувство жжения в ногах;
ощущение тяжести в ногах, не связанное с интенсивными физнагрузками;
судороги в мышцах ног;
зуд и образование ранок на ногах.
Как правило, прием сосудистого хирурга-флеболога начинается с осмотра, инструментального обследования, далее врач может назначить ультразвуковую допплерографию венозных и артериальных сосудов, ангиографию.