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Флеболог или сосудистый хирург? В чем между ними разница и когда к кому идти

Когда начинаются проблемы с сосудами и кровообращением, пациенты не всегда могут разобраться, к какому же специалисту обращаться за помощью. Чем отличается сосудистый хирург от флеболога, объяснил врач ФМБА.

20 мая 2024
Флеболог или сосудистый хирург? В чем между ними разница и когда к кому идти
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По словам Тимура Тажибаева, сердечно-сосудистого хирурга, флеболога Федерального научно-клинического центра ФМБА России, флебология, по сути, лишь часть сосудистой хирургии, то есть узкопрофильная сфера. Поэтому при нарушениях в работе сосудистой системы и кровообращении вне зависимости от симптомов надо обращаться к сосудистому хирургу-флебологу.

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Что лечит сосудистый хирург

Специалистов сосудистой хирургии еще называют ангиохирургами. Они занимаются лечением артерий, в том числе на ногах и руках, а также вен и сосудов лимфатической системы. В их компетенцию входят не только артерии, питающие сердечную мышцу и находящиеся внутри черепа.

Тимур Тажибаев
Хирургия

Сердечно-сосудистый хирург, флеболог ФНКЦ ФМБА России

«Врачи этой специализации используют не только хирургические, но и консервативные методики. Они работают с патологиями артерий и занимаются терапией сосудистых заболеваний, угрожающих жизни пациентов. Ангиохирурги устраняют последствия травм артерий, восстанавливают нормальный кровоток, препятствуют образованию гангрены и развитию инсульта», — поясняет Тимур Тажибаев.

Также в зоне ответственности ангиохирургов решение таких проблем:

  • врожденные патологии артерий;

  • травматические повреждения артерий;

  • атеросклеротические бляшки на стенках артерий ног и брюшной аорты;

  • слабый тонус стенок артерий и их расширение, вызывающее аневризмы;

  • лечение и профилактика тромбоэмболии ног и рук;

  • терапия острой артериальной непроходимости.

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Что лечит флеболог

Как поясняет Тимур Тажибаев, сосудистые хирурги-флебологи специализируются на лечении заболеваний поверхностных вен. К ним обращаются за помощью при нарушении венозного кровообращения. Однако внимание флеболога сосредоточено не только на венах ног. Этот специалист оказывает помощь при варикозе, образовании трофических язв на фоне проблем с венами, тромбозе вен ног и рук, появлении сосудистой сетки на поверхности кожи.

Специалист перечислил шесть симптомов, при которых требуется консультация флеболога:

  • отеки ног — независимо от причин;

  • образование сосудистых звездочек;

  • боли и чувство жжения в ногах;

  • ощущение тяжести в ногах, не связанное с интенсивными физнагрузками;

  • судороги в мышцах ног;

  • зуд и образование ранок на ногах.

Как правило, прием сосудистого хирурга-флеболога начинается с осмотра, инструментального обследования, далее врач может назначить ультразвуковую допплерографию венозных и артериальных сосудов, ангиографию.

Автор текста:Анастасия Романова
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