Флеболог или сосудистый хирург? В чем между ними разница и когда к кому идти

Как поясняет Тимур Тажибаев, сосудистые хирурги-флебологи специализируются на лечении заболеваний поверхностных вен. К ним обращаются за помощью при нарушении венозного кровообращения. Однако внимание флеболога сосредоточено не только на венах ног. Этот специалист оказывает помощь при варикозе, образовании трофических язв на фоне проблем с венами, тромбозе вен ног и рук, появлении сосудистой сетки на поверхности кожи.