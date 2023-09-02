Этому нельзя верить: врач развеял 5 популярных заблуждений о мужском здоровье

Считается, что если супруги никак не могут завести ребенка, то это проблема женщины. Мужчинам крайне сложно осознать и принять, что на самом деле это может быть связано с их здоровьем.
Многие уверены, что для зачатия здорового малыша мужчине достаточно отказаться от вредных привычек и чаще заниматься сексом. Кроме того, есть мнение, что мужчина без проблем может стать отцом как в 20-30 лет, так и после шестидесяти. Но насколько все это верно? Объясняет врач Денис Банный.
Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Миф 1. Бесплодие в паре — проблема со здоровьем женщины
По статистике, примерно 40% случаев бесплодия в паре приходится на мужской фактор, 49% — на женский. Оставшиеся 11% связаны с иммунологической несовместимостью партнеров, в результате которой зачатие становится невозможным. То есть это проблема совместимости партнеров, когда каждый по отдельности в другом союзе мог бы иметь детей, но именно в этой паре возникла проблема с зачатием.
«Таким образом, ответственность за бесплодие делится между партнерами практически поровну, а не ложится полностью на женские плечи. Поэтому важно, чтобы при планировании малыша мужчина тоже посетил врача и прошел все обследования», — говорит Денис Банный.
Миф 2. Здоровье мужчины не важно для зачатия ребенка
Нередко мужчины считают, что если их женщина здорова, то о себе самом заботиться не так и важно, ведь именно супруге надо вынашивать ребенка, а от мужчины требуется очень немного — дать свои половые клетки при зачатии. Но в реальности наступление беременности и будущее здоровье детей в одинаковой степени зависят от обоих родителей.
«Если мужчина ведет не самый здоровый образ жизни — курит, употребляет алкоголь, игнорирует симптомы инфекций, передаваемых половым путем, использует стероиды, — все это может негативно сказаться на качестве спермы и спровоцировать проблемы с зачатием, а также повышает риск аномалий развития у плода, — предупреждает эксперт. — Половые клетки активно делятся и быстро обновляются, поэтому они очень чувствительны к влиянию внешних факторов».
Миф 3. Возраст мужчины не влияет на здоровье будущего ребенка
Чисто технически стать отцом может и мужчина в возрасте 70 лет, поскольку его семенная жидкость выделяется на протяжении всей жизни, а потенция может быть вполне удовлетворительной, позволяя вести вполне активную интимную жизнь.
«Но качество спермы с годами снижается, из-за этого зачатие может потребовать гораздо большего времени, чем в молодом возрасте, и успех в этом вопросе совершенно не гарантирован, — рассказывает Денис Банный. — Кроме того, чем старше мужчина, тем выше риск развития у его будущих детей психических нарушений: аутизма, синдрома дефицита внимания, биполярного аффективного расстройства, шизофрении. Все это связано с ухудшением качества половых клеток с возрастом, ведь они стареют одновременно с мужчиной».
Миф 4. Бесплодие и импотенция — это одно и то же
«Бесплодие — это неспособность зачать ребенка, а импотенция — невозможность достичь эрекции и вступить в половой контакт, — разъясняет врач. — В некоторых случаях оба нарушения сочетаются: у мужчины возникают проблемы с потенцией и его половые клетки дефектны. Но чаще они связаны с совершенно разными заболеваниями, и никак не пересекаются».
Иными словами, мужчина с сексуальной дисфункцией может быть обладателем вполне здоровой спермы. И наоборот, человек без видимых проблем в сексе может оказаться неспособным к зачатию. Поэтому важно даже при вполне качественной половой жизни перед планированием ребенка пройти обследование, сдать анализы и оценить свою фертильность.
Миф 5. Если есть проблемы с анализами, ситуация безнадежна
«Нередко после получения результатов спермограммы с обнаруженными отклонениями мужчины буквально опускают руки, считая, что они уже не смогут стать отцами, — рассказывает врач. — Но важно понимать, что далеко не все отклонения в исследовании требуют применения каких-либо радикальных мер и даже не всегда они требуют проведения последующего комплексного обследования и длительного лечения».
Поскольку половые клетки мужчин более подвержены внешним влияниям, нужно первым делом внести коррективы в свой образ жизни и пересдать анализ через 2-3 месяца, когда сперматозоиды обновятся.
«Первое, с чего стоит начать всем мужчинам, — это отказаться от вредных привычек и перестать пить кофе литрами, больше двигаться, скорректировать вес, — рекомендует Денис Банный. — Важно перейти на максимально здоровую диету, в которой будет много белка и мало жиров, легких углеводов, достаточно цельного зерна и свежих плодов. Важны продукты, которые богаты цинком и селеном, они необходимы для производства спермы. Также мужчине нужны высокие дозы витаминов С и Е, обладающих антиоксидантным эффектом. Они помогают защитить половые клетки от повреждений и улучшают сексуальные функции мужчины.