Этому нельзя верить: врач развеял 5 популярных заблуждений о мужском здоровье

Нередко мужчины считают, что если их женщина здорова, то о себе самом заботиться не так и важно, ведь именно супруге надо вынашивать ребенка, а от мужчины требуется очень немного — дать свои половые клетки при зачатии. Но в реальности наступление беременности и будущее здоровье детей в одинаковой степени зависят от обоих родителей.