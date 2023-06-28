Эти два изменения в поведении могут предупреждать, что деменция уже началась

Человек начинает много суетиться. Это происходит не всегда, а только в какой-то определенной ситуации. Например, во время работы.

У человека может полностью измениться почерк или же только подпись. Двадцать лет он расписывался так, а вот теперь все стало совсем иначе.

Начинает подозревать близких в воровстве. На ранних стадиях (за 7-10 лет) у человека могут появиться навязчивые идеи, что у него хотят что-то украсть или даже его собираются отравить. Он становится подозрительным, раздражительным, закрывается в себе. Всяческие убеждения, что ему кто-то хочет причинить вред, — веский повод задуматься.