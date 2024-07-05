Есть ли польза от консервированного тунца, объяснила диетолог Янг

Рыба — это один из самых полезных продуктов, который врачи советуют есть как можно чаще. Она прекрасно сочетается с овощами, рисом, картофелем и другими гарнирами. Кроме того, рыба полезна и не пойдет во вред фигуре, особенно если ее тушить или запекать.
Но иногда готовить просто лень или же надо соорудить ужин на скорую руку. Тогда на помощь приходят рыбные консервы. В магазинах можно найти множество вариантов, один из самых популярных — это консервированный тунец.
В одной порции содержится всего 98 ккал, при этом около 22 граммов белка, 43 мг натрия и меньше 1 грамма жира, говорит диетолог Лиза Янг. Эксперт подробно рассказала изданию
Чем тунец полезен для здоровья
В нем много белка. В одной баночке содержится около 40 граммов, как правило, человек съедает половину или треть, то есть получает 15–20 граммов белка. Тунец считается полноценным белком, что означает, что он содержит все девять незаменимых аминокислот.
Тунец поможет стать умнее. Эта рыба богата полезными жирными кислотами омега-3. Элемент защищает от депрессии, помогает мозгу работать лучше, улучшает память и влияет на концентрацию.
Защитит сердце от болезней. Здесь тоже заслуга омега-3 и других питательных веществ, которыми богат тунец. Ученые пришли к выводу, что жирная рыба помогает защищать от сердечно-сосудистых заболеваний, снижая уровень холестерина, уменьшая образование тромбов и воспаление.
Поможет похудеть. Всё дело в том, что в тунце много белка, но при этом практически нет жира. Следовательно, вы не будете долго ощущать голод и станете реже перекусывать пустыми углеводами.
Обеспечит организм витаминами и минералами. В этой рыбе много витаминов группы В, особенно В3, В9 и В12. Кроме того, это отличный источник селена, фтора, фосфора, хлора и йода.
Несмотря на всю пользу, злоупотреблять тунцом всё же не стоит, заверяет Лиза Янг. Даже самые полезные продукты могут пойти во вред, ведь у всех есть свои недостатки.
Как тунец может навредить здоровью
В нем много соли. Зачастую производители консервов кладут чересчур много соли в продукт — это логично, так меньше риска, что он испортится. Однако избыток натрия не ведет ни к чему хорошему. Например, могут возникнуть проблемы с давлением, почками, появятся отеки и тошнота.
Еще один минус — избыток жира. В этом случае в баночке с консервами должно быть много масла. Производители также любят добавлять этот продукт, чтобы рыба как можно дольше не портилась. Поэтому старайтесь выбирать тунец в собственном соку или оливковом масле — так лучше и для фигуры, и для сердца.
Рыба накапливает ртуть. Некоторые виды рыб могут накапливать тяжелые металлы, что крайне опасно для здоровья. И тунец в этом рейтинге на первом месте. Также стоит помнить о банках, в которых он хранится, — они изготовлены из различных токсичных материалов.
Чтобы получить от продукта только пользу, Лиза Янг рекомендует есть тунца не чаще, чем 2 раза в неделю.
«Выбирайте рыбу внимательно. Смотрите на состав, дату изготовления, а также количество соли, сахара и жира. Всё это должно быть указано на упаковке. И конечно же, учитывайте фирму-изготовителя — репутация тоже много что значит», — заключила эксперт.