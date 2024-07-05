Есть ли польза от консервированного тунца, объяснила диетолог Янг

В нем много белка. В одной баночке содержится около 40 граммов, как правило, человек съедает половину или треть, то есть получает 15–20 граммов белка. Тунец считается полноценным белком, что означает, что он содержит все девять незаменимых аминокислот.

Тунец поможет стать умнее. Эта рыба богата полезными жирными кислотами омега-3. Элемент защищает от депрессии, помогает мозгу работать лучше, улучшает память и влияет на концентрацию.

Защитит сердце от болезней. Здесь тоже заслуга омега-3 и других питательных веществ, которыми богат тунец. Ученые пришли к выводу, что жирная рыба помогает защищать от сердечно-сосудистых заболеваний, снижая уровень холестерина, уменьшая образование тромбов и воспаление.

Поможет похудеть. Всё дело в том, что в тунце много белка, но при этом практически нет жира . Следовательно, вы не будете долго ощущать голод и станете реже перекусывать пустыми углеводами.