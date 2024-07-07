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Есть 4 основные причины: что делать, если у ребенка сыпь

Когда у ребенка появляется сыпь, родители всегда тревожатся. Причин ее возникновения очень много, причем у малышей раннего возраста и подростков они могут быть диаметрально противоположными.

7 июля 2024Обсудить
ребенок, сыпь
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Высыпания на лице и теле, руках и ногах у детей могут быть симптомом более 100 различных патологий. Самим родителям не нужно пытаться определить причины сыпи  — это задача врача. Но есть определенные признаки, на основании которых можно хотя бы приблизительно понимать, что случилось и как быть родителям, пока не пришел врач. Причем важно не только то, как сыпь выглядит при осмотре, но и как она менялась в динамике.

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Причины сыпи: 4 варианта

Все причины высыпаний можно разделить на четыре большие группы. Это:

  • Паразитарные и инфекционные болезни (вирусной, бактериальной природы).

  • Различные формы аллергических патологий.

  • Поражения крови и сосудистой сети.

  • Нарушения гигиены, кожные патологии.

Для каждой группы проблем типичны свои проявления как самой сыпи, ее локализации и внешнего вида, так сопутствующих жалоб и симптомов. На основании всех этих данных, с учетом возраста и окружающей малыша обстановки, той информации, что дают родители, врач и определяет, почему возникла сыпь и как ее лечить.

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Атопический дерматит, аллергия и холод

Самая частая локализация сыпи при атопическом дерматите у детей до 1 года — это щеки. Они краснеют, могут мокнуть, очень зудят. У ребенка это вызывает сильное беспокойство, и пока он не умеет «чесать» щечки, он пытается выразить свое беспокойство движениями рук, ног и плачем.

Если высыпания появились после 3-х месяцев жизни, то это может быть признаком аллергии на белок коровьего молока (АБКМ). Педиатр или аллерголог подбирают для кормления ребенка смесь на основе гидролизата белка молока, и состояние кожи улучшается.

Высыпания на кистях рук характерны для более старших детей. Они часто могут свидетельствовать о том, что ребенок «переедает» аллергенной еды, которая содержит гистамин. Это такие продукты, как шоколад, цитрусовые, клубника, красная рыба, мед.

Иногда высыпания на кистях рук могут быть следствием холодовой аллергии, а если затрагивается ладонная поверхность кистей рук, то это может быть признаком воспаления в кишечнике, дефицитом кальция, сильных нервных переживаний.

Что делать

При любых спорных высыпаниях следует показаться врачу, определить их причину и вылечить ребенка, не запускать начало воспаления. При сыпи любой локализации полезными будут следующие советы:

  1. Проанализируйте, с чем соприкасается кожа ребенка, смените бытовую химию на гипоаллергенную, бесфосфатную, с минимальными количеством ПАВ.

  2. Исключите из рациона питания гистаминолибераторы (это такие продукты, как мед, орехи, цитрусовые, шоколад, клубника).

  3. Для очищения воспаленной кожи используйте масла для мытья атопичной кожи и кремы — эмоленты с увлажняющим и противовоспалительным эффектом, можно вначале болезни использовать кремы с пантенолом.

Все остальные рекомендации индивидуальны и прописываются вашему ребенку его лечащим врачом.

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Если это инфекции

При инфекционной природе сыпи, если она появляется на руках и лице ребенка, могут быть и другие жалобы, на которые нужно обращать внимание. Прежде всего для большинства инфекций типична температурная реакция — от невысоких цифр до критических. Могут быть ознобы, насморк с кашлем, боль в горле, тошнота и рвота, нарушения аппетита. Сыпь может быть первым проявлением или она возникает уже на фоне имеющихся симптомов — к 2–3 суткам.

Среди инфекций, которые протекают с высыпаниями в области лица и конечностей, можно выделить группу детских инфекций — это:

  • ветряная оспа,

  • скарлатина,

  • корь или краснуха,

  • пятая болезнь (инфекционная эритема).

Опаснее других — менингококковая инфекция. Она провоцируется бактериальной инфекцией — возбудитель менингококк широко распространен. Чаще всего возникают локальные проявления в форме назофарингита, который легко лечится и не провоцирует никаких осложнений.

Но у части детей возможно развитие менингита — воспаления оболочек головного и спинного мозга, а также менингококцемии. Сыпь при этой патологии имеет вид кровоизлияний, при которых резко повышается температура. Проступает сыпь стремительно, патология без своевременной диагностики и лечения может погубить пациента за 12–24 часа.

Автор текста:Елена Мишина
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