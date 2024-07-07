Есть 4 основные причины: что делать, если у ребенка сыпь

Высыпания на лице и теле, руках и ногах у детей могут быть симптомом более 100 различных патологий. Самим родителям не нужно пытаться определить причины сыпи — это задача врача. Но есть определенные признаки, на основании которых можно хотя бы приблизительно понимать, что случилось и как быть родителям, пока не пришел врач. Причем важно не только то, как сыпь выглядит при осмотре, но и как она менялась в динамике.