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Эндокринолог Давиденко назвала точное время, когда надо пить воду

Много пить воды — хорошо. Но есть нюансы. Для того чтобы вода принесла максимальную пользу для человека, ее нужно пить обязательно в «правильное» время.

6 мая 2023
Эндокринолог Давиденко назвала точное время, когда надо пить воду
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iStockphoto

Так ли важно пить воду постоянно, сколько стаканов воды в день — норма, в каких случаях злоупотреблять водой не надо, рассказала «Доктору Питеру» Кира Давиденко, врач-эндокринолог Консультативно-диагностического центра НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.

Кира Давиденко
Эндокринология

Врач-эндокринолог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова

«Водный баланс организма человека определяется в процентном соотношении количества поступившей в организм жидкости с выделенной, — рассказывает Кира Давиденко. — То есть в норме наблюдается равновесие между потребленной и выделенной жидкостью».

Поступая в организм человека извне, в основном через желудочно-кишечный тракт, молекулы воды пребывают в постоянном движении. Они перемещаются в составе растворов в обособленные мембранами пространства, в итоге покидая организм через канальцевую систему почек, различные железы внешней секреции, легкие, кишечник. Вся вода в организме обновляется примерно каждый месяц. Внеклеточное водное пространство обновляется каждую неделю.

Наш организм нуждается в 6 стаканах воды в день (согласно международному стандарту, объем стакана 220 мл).

В результате клинических наблюдений за больными с язвенной болезнью желудка было определено оптимальное время приема воды: стакан — за полчаса до еды (завтрака, обеда и ужина) и стакан — через 2,5 часа после еды. Это самый минимум воды, необходимый организму.

Перед сном рекомендуется выпивать стакан воды в случае, если это правило не нарушит ночной сон.

Жажду нужно удовлетворять сразу же, как только она возникает, отмечает эксперт «Доктора Питера».

Когда нельзя много пить воды

  • Хроническая болезнь почек — диализная терапия.

  • Неконтролируемая артериальная гипертензия.

  • Отечный синдром (ограничение объема потребляемой жидкости, адекватное ее суточной потере).

«Первичное обследование пациентов с жалобами на жажду проводит врач-терапевт», — говорит Кира Давиденко.

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В отдельных случаях жажда может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

«Но и следует помнить о том, что часто при сахарном диабете жажда развивается не сразу, — отмечает Кира Давиденко, врач-эндокринолог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. — Пациенты находятся в состоянии гипергликемии годами, в хроническом состоянии с высокими значениями глюкозы в плазме, и при этом не жалуются на постоянную или сильную жажду. Это может быть связано с возрастом: пожилые люди не так сильно чувствуют жажду. Или организм подобным образом адаптируется к новым условиям жизнедеятельности, не сигнализируя о нехватке воды.

Эксперт рекомендует определение глюкозы плазмы всем лицам с жалобами на жажду (до 3–5 л/сут.).

«Также важно помнить, что при отсутствии скрининга установление диагноза «сахарный диабет второго типа» может запаздывать на 7-9 лет от начала заболевания, — говорит Кира Давиденко.

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В чем польза воды

  1. Вода определяет структурную упорядоченность биомолекул.

  2. Вода является структурной основой оптимального физиологически активного объема клетки и внутренней среды организма.

  3. Обеспечивает субстратную специфичность действия ферментов.

  4. Выступает в качестве субстрата в ряде ферментативных реакций.

  5. Формирует направленный поток веществ внутри клетки.

  6. Является транспортной средой при обмене веществ между клетками, между внешней средой и внутренней средой, между внутренней средой и клетками.

  7. Участвует в процессах терморегуляции.

  8. Играет роль гемодинамического фактора в работе сердечно-сосудистой системы.

Автор текста:Ирина Фигурина
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