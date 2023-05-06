Эндокринолог Давиденко назвала точное время, когда надо пить воду

«Но и следует помнить о том, что часто при сахарном диабете жажда развивается не сразу, — отмечает Кира Давиденко, врач-эндокринолог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. — Пациенты находятся в состоянии гипергликемии годами, в хроническом состоянии с высокими значениями глюкозы в плазме, и при этом не жалуются на постоянную или сильную жажду. Это может быть связано с возрастом: пожилые люди не так сильно чувствуют жажду. Или организм подобным образом адаптируется к новым условиям жизнедеятельности, не сигнализируя о нехватке воды.