Достаточно и влажной салфетки: когда карманный антисептик только навредит здоровью

Помимо этого, существуют средства не спиртосодержащие, поэтому даже если оно случайно попадет в рот или ребенок почешет глаз, то ничего критичного не произойдет. К примеру, обработав таким антисептиком руки, ребенок спокойно может поесть, держа еду в руках. Он не имеет запаха и не окажет раздражающего действия на слизистую носа, не имеет вкуса, и не будет влиять на слизистую рта. Вне зависимости от состава, детям можно применять антисептические средства с осторожностью только под контролем взрослых.