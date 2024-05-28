Достаточно и влажной салфетки: когда карманный антисептик только навредит здоровью

Антисептики условно можно разделить на технические — для обработки поверхностей и гигиенические — для личного использования. Мы привыкли с детства к таким антисептикам, как йод, зеленка, они применяются для обработки ран. Но в последние годы стали популярны карманные прозрачные антисептики в виде стиков, спреев, гелей, которые наносятся на руки, чтобы их продезинфицировать.
Их удобно взять с собой, используя после посещения общественных мест, транспорта. Или перед едой, если негде помыть руки. Но правильно ли мы их используем, и, главное, безопасны ли они для здоровья, в особенности, детского? Расскажет врач-педиатр клиники «Будь Здоров» Татьяна Сергеева.
заместитель главного врача по педиатрии, врач-педиатр клиники Сущевский Вал.
Зачем они нужны
Гигиенические антисептики применяются для защиты от вирусов, бактерий в любом месте в любое время для обработки:
рук, в том числе у медицинского персонала;
ссадин и царапин;
поверхностей, с которыми соприкасаются руками без перчаток.
Как выбрать безопасный антисептик
Эффективность средства зависит в основном от содержания спирта в составе и степени загрязнения рук (или поверхности). Наибольшую эффективность антисептики имеют в сочетании с мылом. То есть стоит сначала помыть как следует руки с мылом, а затем нанести антисептик.
При выборе антисептика стоит обращать максимальное внимание на пометки на его упаковке и его состав. В магазинах сегодня можно найти некоторые виды антисептиков, которые содержат спирт и природные масла, либо наименее вредные химические составляющие. Обращайте внимание на такие пометки на упаковке, как:
«не вызывает аллергических реакций»;
«универсальный: для кожи и любых поверхностей»;
«не оказывает раздражающего эффекта на кожу»;
«био, на основе натуральных компонентов»;
«одобрен ВОЗ» и т. п.
Для детей также сегодня выпускают детские антисептические средства, они наиболее щадящие и относительно гипоаллергенные по своему составу. Их же можно использовать и взрослым, у которых возможны реакции кожи на косметические средства. Чем меньше в составе компонентов, тем безопаснее средство.
Помимо этого, существуют средства не спиртосодержащие, поэтому даже если оно случайно попадет в рот или ребенок почешет глаз, то ничего критичного не произойдет. К примеру, обработав таким антисептиком руки, ребенок спокойно может поесть, держа еду в руках. Он не имеет запаха и не окажет раздражающего действия на слизистую носа, не имеет вкуса, и не будет влиять на слизистую рта. Вне зависимости от состава, детям можно применять антисептические средства с осторожностью только под контролем взрослых.
Как часто можно применять
Организм ребенка изначально создан так, чтобы его максимально обезопасить, пока он будет познавать мир. 70% лимфоидной ткани (иммунитет) находится в кишечнике. Это означает, что организм готов к тому, что ребенок будет познавать мир через рот и не каждая грязная рука или игрушка будет «фатальной».
Помимо этого, при частом и необоснованном применении антисептика любого состава мы нарушаем защитную (барьерную) функцию кожи, что может привести к ее повреждению и стать входными воротами для инфекции. Также частое использование может вызвать контактный дерматит, что легко спутать у ребенка с аллергической реакцией.
Есть опасные компоненты
В составе некоторых средств в форме гелей есть триклозан, этот компонент обладает антибактериальным эффектом, однако может формировать патологическую устойчивость бактерий к антибиотикам. Частое его использование может привести к формированию агрессивных колоний стафилококка. В других может содержаться фталевая кислота. При постоянном использовании и случайном поступлении ее в организм, могут быть гормональные сбои.
То есть, любое антисептическое средство должно быть использовано с умом! Не нужно впадать в панику и использовать антисептик каждые 5 минут для очищения рук, игрушек и т. д., иногда достаточно обычной влажной салфетки.