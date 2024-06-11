Доктор Павлова рассказала, как можно растолстеть из-за спорта всего за один день

Знакомая ситуация? Нужно срочно похудеть, поэтому за несколько дней до часа X мы достаем с антресолей пыльные гантели и начинаем усердную работу над собой. Рассчитываем сбросить хотя бы пару килограммов, но вредная стрелка на весах стоит на месте или даже ползет вверх. И это после стольких усилий!
Как оказалось, из-за спорта действительно можно растолстеть. Это показало недавнее исследование японских ученых из Университета Цукуба.
Взрослых самцов разделили на три группы. Одним предстояло испытать интенсивные физические нагрузки, вторым — умеренные, а третьей группе повезло больше всех: они просто отдыхали. Задача грызунов — 30-минутная тренировка на беговой дорожке. При этом к мышам подключили датчики, с помощью которых контролировали физическую активность за пределами беговой дорожки за два дня до и три дня после тренировки.
В результате у мышей, которые получили интенсивную физическую нагрузку, значительно снизились температура тела и активность вне тренировок. Это привело к тому, что на следующий день после всего одного сеанса упражнений масса тела мышей увеличилась, хотя изменений в питании не было.
«Увеличение веса, вероятно, связано с нарушением циркадного ритма кортикостерона», — говорят авторы исследования.
Кортикостерон у грызунов подобен кортизолу у человека. Это гормон, который выделяется у мышей во время стресса. Ученые заметили, что уровень кортикостерона в плазме крови повышался у мышей через 6 и 24 часа после физической нагрузки.
Результаты исследования прокомментировала доктор медицинских наук Зухра Павлова.
«Виной всему могут быть отеки, потому что любая высокоинтенсивная нагрузка — это воспалительная реакция. Она влияет на проницаемость сосудистой стенки, что приводит к задержке жидкости», — объясняет врач.
По словам Павловой, одна высокоинтенсивная тренировка не увеличит объем жировой или мышечной ткани, но непривыкшим организмом такие внезапные нагрузки всегда воспринимаются как стресс.
«Подсознание расценивает это как побег от серьезной опасности, например от тигра. В организме происходит сильный дисбаланс гормонов, в том числе гормонов надпочечников, которые в большей степени за это и отвечают», — говорит Зухра Павлова.
Кроме того, вес может увеличиться из-за снижения общей физической активности, о чем говорится в научной работе.
Так что же получатся — заниматься интенсивными нагрузками вредно?
«Увеличивайте нагрузки постепенно. Как только занятия станут регулярными, уровень стресса снизится, потому что организм адаптируется», — советует эндокринолог.
Ну и, конечно, при серьезных заболеваниях и других противопоказаниях физические нагрузки надо подбирать совместно с лечащим врачом.