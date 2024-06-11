Доктор Павлова рассказала, как можно растолстеть из-за спорта всего за один день

Знакомая ситуация? Нужно срочно похудеть, поэтому за несколько дней до часа X мы достаем с антресолей пыльные гантели и начинаем усердную работу над собой. Рассчитываем сбросить хотя бы пару килограммов, но вредная стрелка на весах стоит на месте или даже ползет вверх. И это после стольких усилий!