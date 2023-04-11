До 300 тысяч и выше: сколько готовы платить врачам разных специализаций

Когда родители в России уговаривают своих детей поступать в медицинский вуз, в качестве аргументов «за» приводят уважение и то, что у них всегда будет работа. В США будущие студенты точно знают, что врач — это одна из самых высокооплачиваемых профессий, даже не самый успешный и распиаренный доктор может получать до полумиллиона долларов в год.