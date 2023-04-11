До 300 тысяч и выше: сколько готовы платить врачам разных специализаций

Аналитики проанализировали 104 тысячи вакансий в крупнейших городах России, отобрав самые высокооплачиваемые предложения апреля.
В список городов попали:
Москва,
Санкт-Петербург,
Волгоград,
Воронеж,
Екатеринбург,
Казань,
Краснодар,
Красноярск,
Нижний Новгород,
Новосибирск,
Омск,
Пермь,
Ростов-на-Дону,
Самара,
Уфа,
Челябинск.
Оказалось, что больше всего готовы платить врачам в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Челябинске. В этих городах медицинские работники оказались в топе — наравне с финансистами, инженерами и программистами.
В Москве самая высокооплачиваемая вакансия в сфере здравоохранения — это врач-стоматолог. Такому специалисту работодатели готовы предложить 300 тысяч рублей в месяц. И в некоторых клиниках это еще самая минимальная зарплата. Также в столице высоко ценят труд пластического хирурга: на должность главного врача клиники ищут специалиста, которому готовы платить 200 тысяч рублей в месяц и выше.
В Волгограде в топ-5 попала вакансия «лазерный хирург» (врача ищет офтальмологическая клиника). Специалисту предлагают минимум 100 тысяч рублей.
В Екатеринбурге одна из самых высокооплачиваемых вакансий — стоматолог-ортодонт, ему готовы платить минимум 150 тысяч в месяц. На позиции ниже тоже стоматолог, но уже хирург: оклад равен 100 тысячам рублей и выше. Замыкает пятерку лидеров акушер-гинеколог. Такому специалисту готовы платить минимум 90-100 тысяч в год.
В Нижнем Новгороде востребован врач ультразвуковой диагностики, ему обещают платить минимум 110 тысяч рублей в месяц. Эта вакансия в городе лидирует, больше не готовы предложить даже айтишнику.
Что касается Челябинска, то там ищут травматолога-ортопеда. Такому специалисту предлагают от 70 до 90 тысяч рублей в месяц. Как и в Нижнем Новгороде, больше в городе получить не может никто (по итогам апреля 2023 года).
Что касается других профессий, то в топе наиболее высокооплачиваемых предложений апреля — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг и IT.
В Москве в топ-5 вошла вакансия начальника финансового отдела, в Санкт-Петербурге — руководителя отдела маркетинга, в Казани — руководителя торгового отдела, в Екатеринбурге — финансового советника, в Перми — ведущего специалиста по разработке программ для станков ЧПУ, в Челябинске — ведущего инженера-конструктора, заключили аналитики сервиса SuperJob.
Сколько платят медикам за рубежом
Когда родители в России уговаривают своих детей поступать в медицинский вуз, в качестве аргументов «за» приводят уважение и то, что у них всегда будет работа. В США будущие студенты точно знают, что врач — это одна из самых высокооплачиваемых профессий, даже не самый успешный и распиаренный доктор может получать до полумиллиона долларов в год.
«Доктор Питер» решил сравнить средние зарплаты у них и у нас и пофантазировать, что могут себе позволить врачи России и США.