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До 300 тысяч и выше: сколько готовы платить врачам разных специализаций

Несколько вакансий в сфере здравоохранения вошли в топ самых высокооплачиваемых в стране: врачам работодатели готовы платить более 300 тысяч рублей в месяц.

11 апреля 20231
До 300 тысяч и выше: сколько готовы платить врачам разных специализаций
Источник:
freepik

Аналитики проанализировали 104 тысячи вакансий в крупнейших городах России, отобрав самые высокооплачиваемые предложения апреля.

В список городов попали:

  • Москва,

  • Санкт-Петербург,

  • Волгоград,

  • Воронеж,

  • Екатеринбург,

  • Казань,

  • Краснодар,

  • Красноярск,

  • Нижний Новгород,

  • Новосибирск,

  • Омск,

  • Пермь,

  • Ростов-на-Дону,

  • Самара,

  • Уфа,

  • Челябинск.

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Оказалось, что больше всего готовы платить врачам в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Челябинске. В этих городах медицинские работники оказались в топе — наравне с финансистами, инженерами и программистами.

В Москве самая высокооплачиваемая вакансия в сфере здравоохранения — это врач-стоматолог. Такому специалисту работодатели готовы предложить 300 тысяч рублей в месяц. И в некоторых клиниках это еще самая минимальная зарплата. Также в столице высоко ценят труд пластического хирурга: на должность главного врача клиники ищут специалиста, которому готовы платить 200 тысяч рублей в месяц и выше.

В Волгограде в топ-5 попала вакансия «лазерный хирург» (врача ищет офтальмологическая клиника). Специалисту предлагают минимум 100 тысяч рублей.

В Екатеринбурге одна из самых высокооплачиваемых вакансий — стоматолог-ортодонт, ему готовы платить минимум 150 тысяч в месяц. На позиции ниже тоже стоматолог, но уже хирург: оклад равен 100 тысячам рублей и выше. Замыкает пятерку лидеров акушер-гинеколог. Такому специалисту готовы платить минимум 90-100 тысяч в год.

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В Нижнем Новгороде востребован врач ультразвуковой диагностики, ему обещают платить минимум 110 тысяч рублей в месяц. Эта вакансия в городе лидирует, больше не готовы предложить даже айтишнику.

Что касается Челябинска, то там ищут травматолога-ортопеда. Такому специалисту предлагают от 70 до 90 тысяч рублей в месяц. Как и в Нижнем Новгороде, больше в городе получить не может никто (по итогам апреля 2023 года).

Что касается других профессий, то в топе наиболее высокооплачиваемых предложений апреля — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг и IT.

В Москве в топ-5 вошла вакансия начальника финансового отдела, в Санкт-Петербурге — руководителя отдела маркетинга, в Казани — руководителя торгового отдела, в Екатеринбурге — финансового советника, в Перми — ведущего специалиста по разработке программ для станков ЧПУ, в Челябинске — ведущего инженера-конструктора, заключили аналитики сервиса SuperJob.

Сколько платят медикам за рубежом

Когда родители в России уговаривают своих детей поступать в медицинский вуз, в качестве аргументов «за» приводят уважение и то, что у них всегда будет работа. В США будущие студенты точно знают, что врач — это одна из самых высокооплачиваемых профессий, даже не самый успешный и распиаренный доктор может получать до полумиллиона долларов в год.

«Доктор Питер» решил сравнить средние зарплаты у них и у нас и пофантазировать, что могут себе позволить врачи России и США.

Автор текста:Софья Хромова
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