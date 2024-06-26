Даже если гемоглобин в норме: кому и зачем надо сдавать анализ на ферритин

Железо называют внутренним генератором энергии. Оно входит в состав гемоглобина, основного компонента эритроцитов — клеток крови, участвующих в транспорте кислорода. При дефиците железа в организме наши ткани и органы будут недополучать кислород, а в таких условиях, сами понимаете, нормально работать им будет трудно.
Состояние, при котором организму не хватает железа, называют анемией. Ее симптомы знакомы многим:
сильная слабость,
утомляемость,
бледная кожа,
головокружение,
сильное сердцебиение,
головные боли,
мышечные боли.
Как рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие анемии, сперва врач может назначить общий анализ крови. Там смотрят на такой показатель, как концентрация гемоглобина. Однако, как уточняет специалист, даже при гемоглобине в норме в вашем организме, анемия все равно может быть. Тогда назначают другие анализы, в том числе анализ на ферритин.
«Ферритин — это железосодержащий белок. Если его показатели в норме, это значит, что у организма достаточно железа для производства гемоглобина. Ферритин хранит железо про запас, а снижение его концентрации — тревожный знак, указывающий на то, что запасы железа истощены. Если не принять меры по восстановлению этого показателя, человек может столкнуться с железодефицитной анемией в ближайшем будущем», — поясняет Ольга Малиновская.
Норма ферритина
Уровень ферритина в крови может колебаться от 11 до 306,8 нг/мл. Это зависит в том числе от лаборатории и реагентов, которые используются для анализа. Также показатель ферритина зависит от пола, возраста и истории болезни.
Уровень ферритина повышается при ответе иммунитета на любое воспаление. Поэтому сдавать такой анализ во время острого заболевания нельзя, в такой ситуации этот белок не может быть показателем запасов железа.
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Когда показан анализ на ферритин
Как отмечает Ольга Малиновская, сдавать такой анализ всем подряд просто так не нужно. Однако в некоторых ситуациях он точно не будет лишним. Например:
беременным и женщинам, планирующим беременность;
пациентам с характерными для анемии жалобами — усталость, слабость, бледность;
людям, придерживающимся строгой диеты по медицинским или другим показаниям;
тем, кто перенес кровопотерю.
Как повысить уровень железа
Для повышения концентрации железа и уровня ферритина врач может назначить прием препаратов с этим микроэлементом, а также специальную диету, ведь железо наш организм получает из пищи.
Для поддержания железа в норме важно регулярно включать в свой рацион:
мясо и субпродукты,
птицу,
морепродукты,
орехи,
семечки,
шпинат,
брокколи,
листовые салаты.
Для лучшего усвоения железа эти продукты рекомендуется сочетать с витамином С. А вот с молоком, алкоголем, кофе или чаем — лучше не стоит. По словам Ольги Малиновской, напитки с танинами, наоборот, будут мешать всасыванию железа.