Даже если гемоглобин в норме: кому и зачем надо сдавать анализ на ферритин

Норма ферритина

Уровень ферритина в крови может колебаться от 11 до 306,8 нг/мл. Это зависит в том числе от лаборатории и реагентов, которые используются для анализа. Также показатель ферритина зависит от пола, возраста и истории болезни.

Уровень ферритина повышается при ответе иммунитета на любое воспаление. Поэтому сдавать такой анализ во время острого заболевания нельзя, в такой ситуации этот белок не может быть показателем запасов железа.

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