Что происходит с человеком, когда отрывается тромб

«Если тромб не удалось обнаружить заранее, он может оторваться внезапно, при любом резком движении или даже тогда, когда человек находится в состоянии покоя. Нужно как можно быстрее обратиться к врачу, если появились слабость, одышка, отеки, тяжесть в области сердца, резкая боль в животе или груди, слабость или онемение в конечностях, проблемы со зрением, нестерпимая головная боль. Любой из этих симптомов опасно игнорировать», — резюмирует врач.