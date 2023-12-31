Бесспорными лидерами хит-парада новогодних салатов из года в год были и остаются салаты «оливье» и «сельдь под шубой», почетное третье место обычно делят «мимоза» и «крабовый», хотя возможны варианты. И сколько бы ни говорили о том, что в новогоднюю ночь не нужно наедаться от пуза, мы продолжаем нарезать их тазиками.
Давайте разберемся, почему эти популярные салаты опасны, чем они плохи в плане компонентов и общего состава и как их можно улучшить. Поможет нам в этом Виктория Гончар, ведущий диетолог, эндокринолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук.
Диетолог, эндокринолог «СМ-Клиники»
Удар по желудку и печени
Для печени и желудка новый год традиционно начинается с настоящего испытания на прочность. Бесконечные застолья, походы в гости и марафоны по доеданию того, что не удалось съесть за праздничным столом, перегружают пищеварительную систему, а заодно провоцируют обострения хронических заболеваний ЖКТ.
И если справиться с закусками и горячим нашему организму еще под силу, то популярные новогодние салаты часто оказываются последней каплей в чаше его терпения.
«Оливье» — сочетая несочетаемое
Салат «оливье» — главный герой любого праздничного застолья в России. Однако с точки зрения диетологии в этом салате плохо буквально всё. Смесь из зеленого горошка, картофеля, колбасы и яиц представляет собой совершенно несочетаемую комбинацию растительного белка, продуктов с высокими содержанием крахмала и животного белка.
Чтобы переварить такое блюдо, организму придется активизировать буквально все ресурсы. В результате сил на празднование, общение с гостями или запуск фейерверков может просто не остаться.
«Селедка под шубой» — пересол на столе
Типичная проблема праздничных салатов — переизбыток соли. Классический пример — «селедка под шубой», где и без того соленую рыбу щедро сдабривают майонезом, состав которого тоже не обходится без соли.
Обилие соли повышает нагрузку на почки, приводит к задержке жидкости в организме и утренним отекам. Особенно вредно налегать на нее пожилым людям и пациентам с гипертонической болезнью — хроническим повышенным давлением.
«Мимоза» — жирный жир
«Мимоза», как и прочие салаты, сочетает в себе разные виды белков, жиры и углеводы, причем не в самых сбалансированных пропорциях. Однако особую опасность она представляет для поджелудочной железы — за счет высокого содержания жиров. Микс из тертого сыра, рыбы в масле, яичных желтков и майонеза делает «Мимозу» максимально далекой от представления о правильном питании.
Как сделать салат менее вредным
Есть ряд советов, как уменьшить вредность традиционных салатов. Но в идеале нужно выбирать менее калорийные и опасные продукты.
Замените колбасу на отварную курицу или индейку. Альтернативный вариант — домашняя буженина или колбаса (конечно, высокого качества).
Не переваривайте картофель. Чем менее разваренным будет корнеплод, тем меньше вреда нанесет содержащийся в нем крахмал и тем ниже окажется гликемический индекс готового продукта. В переваренном картофеле, напротив, будут преобладать простые углеводы, что может привести к колебаниям глюкозы в крови. Аналогичное правило действует и в отношении других овощей — моркови и свеклы.
Откажитесь от готовых рыбных продуктов: покупной селедки, консервов и т.д. Для «мимозы» лучше купить охлажденную или замороженную рыбу и отварить ее. К «шубе» стоит купить цельную сельдь и самостоятельно ее разделать. Такая рыба не содержит масла и содержит меньше соли.
Сократите количество желтков. Яичные белки усваиваются организмом без проблем и хорошо насыщают. Желток, особенно в большом количестве, переваривается хуже и повышает калорийность блюда. Так что яичную составляющую рецепта можно модернизировать: уменьшить количество желтка в пользу белков. На конечный вкус блюда это не повлияет.
Найдите альтернативу майонезу. Оптимальным вариантом станет замена майонеза на сметану или греческий йогурт. Таким заправкам можно придать пикантность с помощью лимонного сока, горчицы, специй или чеснока.
Если же «оливье» без майонеза вам представить совсем сложно, попробуйте хотя бы приготовить домашнюю версию соуса. Для этого потребуются оливковое масло, яйца и немного лимонного сока. Домашний майонез останется довольно калорийным, но зато в нем не будет трансжиров, консервантов и переизбытка соли.