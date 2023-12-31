Замените колбасу на отварную курицу или индейку. Альтернативный вариант — домашняя буженина или колбаса (конечно, высокого качества).

Не переваривайте картофель. Чем менее разваренным будет корнеплод, тем меньше вреда нанесет содержащийся в нем крахмал и тем ниже окажется гликемический индекс готового продукта. В переваренном картофеле, напротив, будут преобладать простые углеводы, что может привести к колебаниям глюкозы в крови. Аналогичное правило действует и в отношении других овощей — моркови и свеклы.

Откажитесь от готовых рыбных продуктов: покупной селедки, консервов и т.д. Для «мимозы» лучше купить охлажденную или замороженную рыбу и отварить ее. К «шубе» стоит купить цельную сельдь и самостоятельно ее разделать. Такая рыба не содержит масла и содержит меньше соли.

Сократите количество желтков. Яичные белки усваиваются организмом без проблем и хорошо насыщают. Желток, особенно в большом количестве, переваривается хуже и повышает калорийность блюда. Так что яичную составляющую рецепта можно модернизировать: уменьшить количество желтка в пользу белков. На конечный вкус блюда это не повлияет.