Чем болеют россияне: топ-5 соматических болезней и топ-8 инфекций

Все болезни, которыми болеют в России, стоит разделить на две большие группы: инфекционные патологии, которые связаны с различными возбудителями (вирусы, бактерии, грибки, паразиты и т.д.) и соматические, вызванные различными, чаще всего хроническими, изменениями в работе органов или систем.
По данным социологических опросов, полностью здоровыми себя назвали всего 6% россиян, у остальных так или иначе есть проблемы со здоровьем.
Но какие из них возникают чаще всего? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила патофизиолог, врач-иммунолог Елена Парецкая.
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Проблемы страны и здоровье граждан
Очень высокой продолжительностью жизни наша страна пока похвастаться не может, хотя власти говорят об улучшении ситуации в последние годы. Если в 2021 году средняя продолжительность жизни в стране была 70,6 года, то в 2023-м уже ожидается рост до 74 лет.
Но в сравнении с другими странами Россия далеко не на первом месте по этим показателям. Они отражают в первую очередь ситуацию в системе здравоохранения и социальной ситуации в стране. Например, в Японии в среднем живут 85 лет, в Швейцарии — 83,7 года, в Австралии — 83,5.
Но чем же больше всего болеют россияне? С какими проблемами здоровья они обращаются к врачам чаще всего?
«Вот данные статистики за последние пять лет, — анализирует врач Елена Парецкая. — Но важно помнить, что серьезные поправки в структуру заболеваемости за этот период внесла печально известная пандемия коронавируса».
Соматическая патология: топ-5 болезней
Обобщенные данные Минздрава РФ за последние годы дают понимание структуры заболеваемости. Чаще всего россияне страдают патологиями органов дыхания. По данным статистики, они регистрируются в 41 тысяче случаев на 100 тысяч населения. Причина тому — особенности климата, пандемия с ее последствиями, не самая благоприятная экологическая ситуация и, конечно, вредные привычки (курение, вейпинг).
Кроме того, в топ-5 заболеваний соматического профиля вошли:
патологии системы кровообращения — они отмечаются в 25 тысячах случаев на 100 тысяч населения;
поражение костно-мышечной системы и проблемы соединительной ткани — 13 тысяч случаев на 100 тысяч населения;
поражения мочеполового тракта — почти 12 тысяч случаев на 100 тысяч населения;
поражения пищеварительного тракта — 11 тысяч на 100 тысяч населения.
Цифры могут быть занижены
«По мнению многих экспертов, в том числе врачей, работающих в практической медицине, эти цифры могут быть существенно занижены, — считает патофизиолог Елена Парецкая. — Часть людей просто не обращается за помощью, даже имея определенные жалобы со стороны тех или иных органов и систем. Медикам доверяют далеко не все, часть людей предпочитает самолечение или обращение в аптеки за консультациями к фармацевтам и просьбой продать им препараты от определенного недуга».
Определенную лепту в структуру заболеваемости вносит и пресловутый «доктор Гугл» — попытки людей самостоятельно поставить себе диагноз по Интернету с последующим самостоятельным назначением лечения. Так делает до 68% россиян — это данные последних соцопросов. Причины тому — занятость, проблемы с записью к врачу, нехватка денег на обследования и не только.
Самые частые инфекции: топ-8
Есть данные и по статистике инфекционных патологий в России за последние несколько лет. Там тоже есть свои практически бессменные лидеры, борьбу с которыми российское здравоохранение ведет многие годы. Среди самых частых патологий:
грипп — в сезон заболеваемость им вырастает в разы;
ОРВИ — регистрируются круглогодично, но пик приходится на холодное время года;
туберкулез — опасное, хронически протекающее инфекционное заболевание;
ВИЧ и СПИД — к сожалению, пока выраженной динамики к снижению заболеваемости нет;
корь — резко возросла заболеваемость в виду снижения иммунной прослойки населения;
кишечные инфекции — особенно распространены среди детей, но нередко болеют и взрослые;
вирусные гепатиты — как В, так и С;
ИППП (инфекции, передающиеся половым путем инфекции) — они распространены среди молодежи, зачастую выявляются не сразу, из-за чего и распространяются достаточно активно.
«С инфекциями сложность заключается в том, что очень сложно порой найти источник заражения, изолировать этого человека и выявить всех контактных. Это может занимать много времени, что позволит зараженным людям распространить возбудителя», — резюмирует врач.