Чем болеют россияне: топ-5 соматических болезней и топ-8 инфекций

«По мнению многих экспертов, в том числе врачей, работающих в практической медицине, эти цифры могут быть существенно занижены, — считает патофизиолог Елена Парецкая. — Часть людей просто не обращается за помощью, даже имея определенные жалобы со стороны тех или иных органов и систем. Медикам доверяют далеко не все, часть людей предпочитает самолечение или обращение в аптеки за консультациями к фармацевтам и просьбой продать им препараты от определенного недуга».