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«Чаша Будды» и еще 4 необычных блюда, которые помогут снизить давление

Вы можете готовить эти блюда на обед, ужин и даже завтрак — тут все зависит от ваших привычек и вкусов. В любом случае они помогут контролировать давление и в целом чувствовать себя лучше.

2 августа 2023
«Чаша Будды» и еще 4 необычных блюда, которые помогут снизить давление
Источник:
iStockphoto

Если вы страдаете от гипертонии уже давно, то у вас наверняка в аптечке есть лекарства, которые помогают вернуться в норму. Да, без таблеток и правда приходится плохо, но вы можете помочь себе избегать скачков давления. И один из способов — это следить за питанием.

«Чтобы поддерживать здоровое кровяное давление, важно помнить об определенных продуктах, особенно о тех, в которых много соли, насыщенных жиров и холестерина. Их точно лучше исключить из рациона», — говорит эксперт по здоровому образу жизни Лорен Лепли.

Например, если вы будете есть много соленого, то в организме будет задерживаться лишняя жидкость. А ведь это отличный повод для того, чтобы цифры на тонометре поползли вверх.

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Если же вы будете меньше солить еду и добавите в рацион как можно больше растительной и белковой пищи, то вскоре почувствуете себя гораздо лучше.

Лорен Лепли предлагает несколько вариантов обедов от давления (или ужинов и завтраков, кому как больше нравится). Но учтите, работают они как вспомогательное средство, вместе с прописанной врачом терапией.

Веганская «чаша Будды»

Блюдо принято называть «миска Будды» или «чаша Будды», в нем много белка, говорит эксперт.

Вы можете взять за основу киноа (или любые бобовые). Добавить к нему:

  • зелень;

  • огурцы;

  • красный болгарский перец;

  • жареный батат;

  • нут.

Если есть желание, можно заправить нежирным соусом, например греческим йогуртом.

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Чечевичный суп

Все мы привыкли к борщу или солянке, но в мире есть еще много различных супов, которые тоже вкусны, при этом готовить их не так долго. Один из примеров — чечевичный суп.

Сварите бульон, добавьте чечевицу, морковь, сельдерей, зелень. Можно украсить помидорами или другими овощами. Для сытости ешьте суп с ломтиком цельнозернового хлеба.

Овощное рагу с тофу

Овощи и сыр тофу — это кладезь клетчатки и белка, вместе они отлично сочетаются. Сделайте овощное рагу — например, из кабачков, томатов, баклажанов и моркови. Добавьте к нему тофу и немного бурого риса. Сытное и полезное блюдо готово.

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Средиземноморский салат

Основа этого блюда — нут. Добавьте к нему помидоры, красный лук, оливки и лимонный сок. Кажется, что очень просто, но на самом деле это быстрое и интересное блюдо.

Овощное карри

Овощное карри можно готовить практически из всего, что найдется в холодильнике:

  • кабачки;

  • цветная капуста и брокколи;

  • морковь;

  • картошка;

  • спаржевая фасоль;

  • нут.

Карри достаточно острое, так что будьте осторожны! Смягчает жгучесть кокосовое молоко, которое добавляется под конец приготовления. Оно также придаст блюду приятный сливочный вкус.

Автор текста:Софья Хромова
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