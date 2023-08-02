«Чаша Будды» и еще 4 необычных блюда, которые помогут снизить давление

Если вы страдаете от гипертонии уже давно, то у вас наверняка в аптечке есть лекарства, которые помогают вернуться в норму. Да, без таблеток и правда приходится плохо, но вы можете помочь себе избегать скачков давления. И один из способов — это следить за питанием.
«Чтобы поддерживать здоровое кровяное давление, важно помнить об определенных продуктах, особенно о тех, в которых много соли, насыщенных жиров и холестерина. Их точно лучше исключить из рациона», —
Например, если вы будете есть много соленого, то в организме будет задерживаться лишняя жидкость. А ведь это отличный повод для того, чтобы цифры на тонометре поползли вверх.
Если же вы будете меньше солить еду и добавите в рацион как можно больше растительной и белковой пищи, то вскоре почувствуете себя гораздо лучше.
Лорен Лепли предлагает несколько вариантов обедов от давления (или ужинов и завтраков, кому как больше нравится). Но учтите, работают они как вспомогательное средство, вместе с прописанной врачом терапией.
Веганская «чаша Будды»
Блюдо принято называть «миска Будды» или «чаша Будды», в нем много белка, говорит эксперт.
Вы можете взять за основу киноа (или любые бобовые). Добавить к нему:
зелень;
огурцы;
красный болгарский перец;
жареный батат;
нут.
Если есть желание, можно заправить нежирным соусом, например греческим йогуртом.
Чечевичный суп
Все мы привыкли к борщу или солянке, но в мире есть еще много различных супов, которые тоже вкусны, при этом готовить их не так долго. Один из примеров — чечевичный суп.
Сварите бульон, добавьте чечевицу, морковь, сельдерей, зелень. Можно украсить помидорами или другими овощами. Для сытости ешьте суп с ломтиком цельнозернового хлеба.
Овощное рагу с тофу
Овощи и сыр тофу — это кладезь клетчатки и белка, вместе они отлично сочетаются. Сделайте овощное рагу — например, из кабачков, томатов, баклажанов и моркови. Добавьте к нему тофу и немного бурого риса. Сытное и полезное блюдо готово.
Средиземноморский салат
Основа этого блюда — нут. Добавьте к нему помидоры, красный лук, оливки и лимонный сок. Кажется, что очень просто, но на самом деле это быстрое и интересное блюдо.
Овощное карри
Овощное карри можно готовить практически из всего, что найдется в холодильнике:
кабачки;
цветная капуста и брокколи;
морковь;
картошка;
спаржевая фасоль;
нут.
Карри достаточно острое, так что будьте осторожны! Смягчает жгучесть кокосовое молоко, которое добавляется под конец приготовления. Оно также придаст блюду приятный сливочный вкус.