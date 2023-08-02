«Чаша Будды» и еще 4 необычных блюда, которые помогут снизить давление

Если вы страдаете от гипертонии уже давно, то у вас наверняка в аптечке есть лекарства, которые помогают вернуться в норму. Да, без таблеток и правда приходится плохо, но вы можете помочь себе избегать скачков давления. И один из способов — это следить за питанием.