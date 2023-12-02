Биолог Созыкин рассказал, что будет, если пить энергетики каждый день

Борьба с энергетическими напитками в России идет с переменным успехом. В 2018 году в нашей стране запретили производство энергетиков, содержащих алкоголь. Но безалкогольные напитки остались. Потом была идея продавать их только в аптеках. Но предложение отклонили.
Сейчас энергетики по-прежнему в свободном доступе. Правда, в некоторых регионах их запретили продавать несовершеннолетним. Однако запрета на федеральном уровне нет, а значит, есть города в нашей стране, где энергетик может купить даже ребенок.
А между тем тонизирующие напитки не так безобидны, как кажется.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения, клеточный биолог
«Регулярное потребление энергетиков может вызвать не только патологическую зависимость, но и потерю здоровья и даже смерть», — предупреждает клеточный биолог Александр Созыкин.
Рецепт энергетических напитков придумали японские производители еще в прошлом веке. Хотели повысить работоспособность руководителей-трудоголиков.
Что входит в состав энергетиков
«Сейчас энергетики позиционируются рекламой как напитки для повседневного потребления, — говорит наш эксперт. — Их делают на основе газированной воды для быстрого всасывания в желудке. А основными компонентами таких напитков являются вещества, резко стимулирующие сердечно-сосудистую и нервную системы: сахар (простые высококалорийные углеводы) и кофеин в высоких дозах. Также современные виды энергетиков содержат таурин в дозах, превышающих суточную, витамины группы В (полезны при пищеварении), синтетические красители и ароматизаторы».
По словам биолога, в энергетиках, которые продаются в наших магазинах, содержится около 25–40 мг кофеина на 100 г напитка, или около 125–160 мг на 500 мл и 63–100 на 250 мл — больше запрещено по ГОСТу.
Выпив банку энергетика, вы как будто выпиваете одновременно 3-4 чашки зернового кофе.
Кому нельзя пить энергетики
«Энергетики однозначно могут навредить здоровью беременных, кормящих матерей, пожилых людей в возрасте старше 70 лет, — предупреждает эксперт. — Они не рекомендованы тем, у кого есть заболевания пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной системы и психики. Возможны также аллергические реакции немедленного типа».
Что происходит с организмом после приема энергетика
«Норма употребления тонизирующих напитков в сутки — не более 0,5 л. Но, выпивая энергетик, вы должны понимать, что через пару часов усталость вернется», — говорит Александр Созыкин.
При ежедневном употреблении напитка уже за 3–6 месяцев может развиться привыкание, которое способно перейти в патологическую зависимость.
«Последствия регулярного и неконтролируемого применения высоких доз энергетиков могут быть удручающими, — говорит биолог. — Диарея и рвота, обострение язвенной болезни и других заболеваний. В различных странах мира врачами зарегистрированы смерти от спровоцированной аритмии, от инфаркта, от инсульта, внезапная потеря сознания с последующей смертью от несчастного случая».