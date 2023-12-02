Биолог Созыкин рассказал, что будет, если пить энергетики каждый день

«Сейчас энергетики позиционируются рекламой как напитки для повседневного потребления, — говорит наш эксперт. — Их делают на основе газированной воды для быстрого всасывания в желудке. А основными компонентами таких напитков являются вещества, резко стимулирующие сердечно-сосудистую и нервную системы: сахар (простые высококалорийные углеводы) и кофеин в высоких дозах. Также современные виды энергетиков содержат таурин в дозах, превышающих суточную, витамины группы В (полезны при пищеварении), синтетические красители и ароматизаторы».