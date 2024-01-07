Без мазей и таблеток: когда пяточную шпору можно не лечить, объясняет врач

Если медикаментозное лечение не дает эффекта и человек при этом ощущает мучительные боли в области пятки, то ему могут назначить операцию. Во время нее хирург сделает небольшой разрез и удалит нарост. Реабилитация после такого хирургического вмешательства не займет много времени, пациент сможет вернуться к нормальной жизни уже через 10–14 дней.