Без мазей и таблеток: когда пяточную шпору можно не лечить, объясняет врач

Пяточная шпора (плантарный, или подошвенный, фасциит) — это кальцифицированный нарост, расположенный в нижней части пяточной кости.
Почему возникает пяточная шпора, как она себя проявляет и как справиться с недугом, рассказала Нина Зубова, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Хирург лаборатории «Гемотест»
Проблема — в плоскостопии
Одна из основных причин пяточной шпоры — плоскостопие. Из-за уплощения свода стопы снижается амортизация и пяточная кость начинает испытывать повышенную нагрузку в точке наибольшего давления. Чтобы защититься от него, на пяточной кости начинает формироваться нарост.
Другие возможные причины пяточной шпоры:
спортивные травмы;
высокая нагрузка на стопу;
длительное ношение неудобной обуви;
вынужденное частое стояние (например, работа на ногах);
артриты;
патология позвоночника;
некоторые физиологические особенности (например, высокий свод стопы).
«Кроме того, риск развития пяточной шпоры выше у людей с избыточной массой тела, нарушением осанки и плоскостопием, а также у пожилых», — говорит врач.
Как болит пяточная шпора
Характерный признак пяточной шпоры — острая, жгучая боль, которая появляется по утрам, при первых шагах, а затем стихает. Такая боль объясняется тем, что в течение предыдущего дня шпора давит на окружающие мягкие ткани. Ночью в ответ на травму ткани отекают, поэтому с утра они становятся очень уязвимыми к очередной травматизации.
По мере прогрессирования болезни стартовая боль становится постоянной и возникает даже после небольшой физической нагрузки. Чтобы снизить неприятные ощущения, человек старается как можно меньше опираться на больную ногу, что приводит к изменению осанки и походки.
«Другие симптомы пяточной шпоры — покраснение кожи, ощущение инородного предмета, локальное повышение температуры, отечность в области пятки», — объясняет Нина Зубова.
Немедленно к врачу
При первых признаках пяточной шпоры следует обратиться к врачу — ортопеду или травматологу. Заниматься самолечением, бесконтрольно принимать лекарственные препараты, пить отвары и делать припарки нельзя, это может быть опасно для здоровья.
В Интернете можно найти множество народных рецептов, которые якобы помогают устранить пяточную шпору. Одни рекомендуют прикладывать к пятке свиное сало, другие — чеснок, третьи советуют использовать мел или мед…
«Но все эти рецепты могут в лучшем случае не сработать, а в худшем — привести к обострению болезни», — подчеркивает специалист.
Врач комплексно подойдет к диагностике и лечению: разберется в истории болезни пациента, назначит ему все необходимые анализы и исследования, подберет лекарства, которые позволят быстро унять боль и справиться с воспалением.
Стельки и упражнения
При пяточной шпоре пациентам, как правило, назначают специальные ортопедические стельки, которые поднимают поперечный свод стопы и таким образом снимают нагрузку с пяточной кости. В принципе, если задаться целью и корректировать плоскостопие и свод стопы с помощью стелек, шпора может пройти самостоятельно.
«С другой стороны, если нагрузка на стопу сохранится, то даже после хирургического удаления шпора появится вновь. Также могут быть полезны упражнения, которые помогают укрепить мышцы стопы», — рассказывает врач.
Помимо медикаментов врач также может назначить физиотерапевтические процедуры — например, ультразвуковую или ударно-волновую терапию, электрофорез. Эти методы помогают справиться с воспалением и отеком.
Операция — крайний вариант
Если медикаментозное лечение не дает эффекта и человек при этом ощущает мучительные боли в области пятки, то ему могут назначить операцию. Во время нее хирург сделает небольшой разрез и удалит нарост. Реабилитация после такого хирургического вмешательства не займет много времени, пациент сможет вернуться к нормальной жизни уже через 10–14 дней.
5 правил профилактики
Любую болезнь лучше предупредить, а не лечить. Поэтому, чтобы не допустить развития пяточной шпоры, полезно придерживаться правил профилактики.
В течение дня и перед сном нужно давать ногам отдохнуть. Для этого можно приподнять их выше поясницы, сделать теплую ванночку с солью или успокаивающими травами.
Также полезно пройти курс массажа стоп. Если такой возможности нет, можно приобрести небольшой массажер и разминать стопы самостоятельно.
Очень важно носить комфортную обувь, которая соответствует сезону и вашему размеру.
Обычные стельки лучше заменить на ортопедические: они позволят снять нагрузку со стопы.
Стоит придерживаться и других правил здорового образа жизни: правильно и полноценно питаться, снизить потребление соли до 5 граммов в день (это одна чайная ложка), больше бывать на свежем воздухе, поддерживать физическую активность и следить за весом.