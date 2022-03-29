Астрономы предупредили о магнитной буре 31 марта из-за мощных вспышек на Солнце

Вспышки еще продолжаются, на утро 29 марта зафиксировали еще 2 выброса. При этом все они происходят из двух точек — 2978 и 2975. Астрофотографу из Новосибирска даже удалось сфотографировать солнечные взрывы — фото и видео он выложил на своей странице
- Индекс вспышечной активности Солнца достиг «оранжевого» уровня, зафиксированы 2 вспышки класса «М», — предупредили эксперты из Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, ФИАН. — Также за день произошло 10 вспышек более слабого класса «С».
Это значит, что магнитной бури нам не миновать. По оценкам экспертов, она накроет Землю утром 31 марта. Пока по прогнозам, буря начнется рано утром в четверг и продлится примерно до полудня. Но это предварительные данные, многое зависит от скорости движения магнитных частиц к Земле и других факторов.
Самые точные прогнозы астрономы дают, все же, за несколько часов — они практически гарантированно сбываются. С каждым днем точность падает вполовину. Поэтому ориентироваться на долгосрочные прогнозы не имеет смысла.
У метеозависимых людей есть шанс подготовиться заранее к началу магнитной бури. Уже сейчас стоит отказаться от тяжелой пищи, обязательно высыпаться, избегать стрессов и физических нагрузок.
Врачи рекомендуют следить за давлением и не отказываться от назначенных препаратов. Помогут справиться с негативным влиянием магнитных бурь и длительные прогулки на свежем воздухе — они настроят нас на спокойный лад и улучшат ток крови.
Еще один важный момент во время магнитных бурь — это питьевой режим. Обязательно пейте больше воды, чтобы улучшить движение крови по сосудам. Так как есть опасность, что при возмущениях на Солнце кровь становится гуще, а из-за повышенного тонуса капилляров продвижение по сосудам затрудняется.
Следующая магнитная буря, про прогнозам астрономов, должна произойти 3 апреля, а далее последует достаточно продолжительный спокойный период.