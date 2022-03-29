Астрономы предупредили о магнитной буре 31 марта из-за мощных вспышек на Солнце

Вспышки еще продолжаются, на утро 29 марта зафиксировали еще 2 выброса. При этом все они происходят из двух точек — 2978 и 2975. Астрофотографу из Новосибирска даже удалось сфотографировать солнечные взрывы — фото и видео он выложил на своей странице ВКонтакте . Они похожи на сверкание молний .

- Индекс вспышечной активности Солнца достиг «оранжевого» уровня, зафиксированы 2 вспышки класса «М», — предупредили эксперты из Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, ФИАН. — Также за день произошло 10 вспышек более слабого класса «С».