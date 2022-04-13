Магнитные бури на Земле начнутся уже вечером 13 апреля, правда, возмущения будут довольно слабыми. Усилятся они к утру 14 апреля. Астрономы оценивают мощность возмущений до 6 баллов . Их пик придется, по предварительным прогнозам, на 9 часов утра. Продлится буря до 12 часов дня, а после пойдет на спад. Однако уже к вечеру опять возможен подъем, который продлится до 6 утра 15 апреля .

Изначально, по прогнозам астрономов, которые следят за активностью на Солнце, до 20 апреля ожидался период без бурь и возмущений, но несколько вспышек изменили данные. Виной всему стало мертвое пятно, которое неожиданно проснулось на Солнце. Произошло это 11 апреля. Неожиданно, так как обычно неактивные пятна редко выбрасывают плазму. Но пятно АR2987 «воскресло» и выпустило вспышку среднего класса, на уровне С, сообщает научный портал Spaceweather .

Корональная масса плазмы достигает Земли примерно через трое суток, но прогнозы все же предварительные, точные данные астрономы могут определить только за несколько часов до ожидаемой вспышки. В любом случае, пока по всем параметрам магнитная буря стартует в ночь на 14 апреля.