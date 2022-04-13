Магнитные бури на Земле начнутся уже вечером 13 апреля, правда, возмущения будут довольно слабыми. Усилятся они к утру 14 апреля. Астрономы оценивают мощность возмущений до 6 баллов. Их пик придется, по предварительным прогнозам, на 9 часов утра. Продлится буря до 12 часов дня, а после пойдет на спад. Однако уже к вечеру опять возможен подъем, который продлится до 6 утра 15 апреля.
Изначально, по прогнозам астрономов, которые следят за активностью на Солнце, до 20 апреля ожидался период без бурь и возмущений, но несколько вспышек изменили данные. Виной всему стало мертвое пятно, которое неожиданно проснулось на Солнце. Произошло это 11 апреля. Неожиданно, так как обычно неактивные пятна редко выбрасывают плазму. Но пятно АR2987 «воскресло» и выпустило вспышку среднего класса, на уровне С, сообщает научный портал
Корональная масса плазмы достигает Земли примерно через трое суток, но прогнозы все же предварительные, точные данные астрономы могут определить только за несколько часов до ожидаемой вспышки. В любом случае, пока по всем параметрам магнитная буря стартует в ночь на 14 апреля.
В целом количество пятен на Солнце за последние годы только увеличивается. Есть мнение, что в ближайшие 2-3 года нас ожидают довольно мощные и частые магнитные бури. Это неприятная новость для метеозависимых людей, так как возмущения на Солнце могут стать причиной плохого самочувствия. Особенно нужно поберечься тем, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Необходим постоянный контроль артериального давления и неукоснительный прием всех препаратов, которые выписал лечащий врач.
Магнитные бури способны повлиять на самочувствие и практически здоровых людей. Могут возникнуть головные боли, бессонница, проблемы с желудком. Поэтому врачи всегда рекомендуют подготовиться к изменениям в атмосфере заранее. Больше времени проводить на свежем воздухе, пить больше воды, отказаться от тяжелой пищи, чтобы лишний раз не нагружать организм.
Также из-за магнитных бурь есть опасность роста количества ДТП и травм. Происходит это из-за особого влияния возмущений на реакции человека.
- При возмущении магнитного поля Земли от четырех баллов и выше время сенсомоторных реакций существенно возрастает, — объяснили ученые кафедры космической физики и экологии РФФ ТГУ (Томского государственного университета). — Отчасти это может объяснить статистику по росту происшествий на дорогах, производственного травматизма и техногенных аварий.
Ученые смогли зафиксировать и изменения в работе мозга из-за повышенного магнитного поля. Некоторые колебания возрастали в 2-4 раза, по сравнению с обычным состоянием. Однако пока ученые не нашли причину, почему так происходит.