Страдают, но сказать не могут: 5 признаков, что у вашего питомца болят зубы

Чтобы не доводить до этого, владельцам собак и кошек желательно следить здоровьем не только своих зубов, но и своего хвостатого друга. Конечно, не каждый готов заниматься чисткой зубов своей собаке или кошке каждый день. Один из вариантов — периодически делать профессиональную чистку ультразвуком, как и людям. Но не все хотят идти на это, в том числе из-за боязни наркоза.