Страдают, но сказать не могут: 5 признаков, что у вашего питомца болят зубы

Владельцам домашних животных бывает сразу сложно понять, почему их любимцу нездоровится. Про больные зубы думают в последнюю очередь. А ведь это очень мучительное состояние, которое даже людям трудно терпеть без обезболивающего.
Ветеринарный врач Наталья Федосеева рассказала, какие признаки в поведении питомца могут указывать на зубную боль:
он трется мордой о предметы в доме;
у него выпадает еда;
текут слюни;
зловонный запах из пасти;
отказывается есть.
Чтобы не доводить до этого, владельцам собак и кошек желательно следить здоровьем не только своих зубов, но и своего хвостатого друга. Конечно, не каждый готов заниматься чисткой зубов своей собаке или кошке каждый день. Один из вариантов — периодически делать профессиональную чистку ультразвуком, как и людям. Но не все хотят идти на это, в том числе из-за боязни наркоза.
«Частое убеждение: от грязных зубов еще никто не умирал. Да, без зубов жить можно, а вот без челюсти — нет. А челюсть сгнивает вслед за зубами», —
Тем, кто не хочет делать наркоз по разным причинам, нередко предлагают почистить зубы животному без него. Однако ветеринар призывает чистить зубы питомцу только с анестезией. Во-первых, без нее животному будет страшно и больно, оно будет кусаться, царапаться и постоянно вырываться, чтобы спастись. По словам врача, результаты такой борьбы с хвостатым клиентом могут быть очень плачевными: сломанные зубы и даже челюсть, ожоги языка, десен, щек.
«А теперь самое страшное. Животное может погибнуть от боли и сильнейшего стресса», — предупреждает ветеринар.
Если вы не хотите делать анестезию собаке или кошке из-за их возраста или проблем с сердцем, специалист возражает: «Возраст — не болезнь и не противопоказание к анестезии. А вот сердечникам в первую очередь нельзя стрессовать, именно стресс становится причиной ухудшения состояния».
Четыре породы собак, у которых слабое сердце
Ветеринар по имени Бен ведет страничку в TikTok и часто делится с подписчиками советами по содержанию их питомцев. Так, недавно он называл конкретные породы собак, которые склонны к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Доберманы. Их эксперт поставил на первое место по рискам. По его словам, более 58% собак старше семи лет страдают от дилатационной кардиомиопатии — заболевания, при котором мышцы стенки сердца начинают ослабевать.
Боксеры. По словам ветеринара, у них тоже случается дилатационная кардиомиопатия, но чаще всего они склонны к врожденному аортальному стенозу. Это порок сердца, при котором кровь плохо поступает к органам. Из-за этого сильные нагрузки могут просто убить собаку.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниели. По статистике, у 90% собак этой породы к десяти годам развивается болезнь митрального клапана. Сначала это шумы в сердце, но в итоге развивается сердечная недостаточность, появляются кашель и проблемы с дыханием.
Золотистые ретриверы. Как говорит Бен, у этих собак время от времени развивается редкое состояние под названием «экссудативный перикардит». Вокруг сердца скапливается жидкость, мешающая перекачивать кровь по телу. Из-за этого собака слабеет и начинает падать в обмороки.