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Страдают, но сказать не могут: 5 признаков, что у вашего питомца болят зубы

Что такое зубная боль, наверное, каждый из нас знает не понаслышке — испытывал хотя бы раз в жизни. Весьма неприятное ощущение. У собак и кошек тоже могут болеть зубы, только сказать об этом они вам не смогут.

31 июля 2024Обсудить
кровь, кошка, собака, донор
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iStockphoto

Владельцам домашних животных бывает сразу сложно понять, почему их любимцу нездоровится. Про больные зубы думают в последнюю очередь. А ведь это очень мучительное состояние, которое даже людям трудно терпеть без обезболивающего.

Ветеринарный врач Наталья Федосеева рассказала, какие признаки в поведении питомца могут указывать на зубную боль:

  • он трется мордой о предметы в доме;

  • у него выпадает еда;

  • текут слюни;

  • зловонный запах из пасти;

  • отказывается есть.

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Чтобы не доводить до этого, владельцам собак и кошек желательно следить здоровьем не только своих зубов, но и своего хвостатого друга. Конечно, не каждый готов заниматься чисткой зубов своей собаке или кошке каждый день. Один из вариантов — периодически делать профессиональную чистку ультразвуком, как и людям. Но не все хотят идти на это, в том числе из-за боязни наркоза.

«Частое убеждение: от грязных зубов еще никто не умирал. Да, без зубов жить можно, а вот без челюсти — нет. А челюсть сгнивает вслед за зубами», — сообщает Наталья Федосеева, показывая подписчикам своего телеграм-канала одного из своих четвероногих пациентов, оставшегося практически без челюсти.

Тем, кто не хочет делать наркоз по разным причинам, нередко предлагают почистить зубы животному без него. Однако ветеринар призывает чистить зубы питомцу только с анестезией. Во-первых, без нее животному будет страшно и больно, оно будет кусаться, царапаться и постоянно вырываться, чтобы спастись. По словам врача, результаты такой борьбы с хвостатым клиентом могут быть очень плачевными: сломанные зубы и даже челюсть, ожоги языка, десен, щек.

«А теперь самое страшное. Животное может погибнуть от боли и сильнейшего стресса», — предупреждает ветеринар.

Если вы не хотите делать анестезию собаке или кошке из-за их возраста или проблем с сердцем, специалист возражает: «Возраст — не болезнь и не противопоказание к анестезии. А вот сердечникам в первую очередь нельзя стрессовать, именно стресс становится причиной ухудшения состояния».

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Четыре породы собак, у которых слабое сердце

Ветеринар по имени Бен ведет страничку в TikTok и часто делится с подписчиками советами по содержанию их питомцев. Так, недавно он называл конкретные породы собак, которые склонны к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

  1. Доберманы. Их эксперт поставил на первое место по рискам. По его словам, более 58% собак старше семи лет страдают от дилатационной кардиомиопатии — заболевания, при котором мышцы стенки сердца начинают ослабевать.

  2. Боксеры. По словам ветеринара, у них тоже случается дилатационная кардиомиопатия, но чаще всего они склонны к врожденному аортальному стенозу. Это порок сердца, при котором кровь плохо поступает к органам. Из-за этого сильные нагрузки могут просто убить собаку.

  3. Кавалер-кинг-чарльз-спаниели. По статистике, у 90% собак этой породы к десяти годам развивается болезнь митрального клапана. Сначала это шумы в сердце, но в итоге развивается сердечная недостаточность, появляются кашель и проблемы с дыханием.

  4. Золотистые ретриверы. Как говорит Бен, у этих собак время от времени развивается редкое состояние под названием «экссудативный перикардит». Вокруг сердца скапливается жидкость, мешающая перекачивать кровь по телу. Из-за этого собака слабеет и начинает падать в обмороки.

Автор текста:Анастасия Романова
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