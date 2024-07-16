Ветеринар Райт назвал 6 симптомов опасной болезни собак, которая передается человеку

Если вы заподозрили паразитов у собаки, то не занимайтесь лечением животного самостоятельно, а как можно скорее обратитесь к ветеринару. Для подтверждения диагноза врач возьмет анализ кала, крови, проведет осмотр животного. Для перестраховки также могут назначить УЗИ брюшной полости, чтобы исключить другие опасные патологии. Если собака сильно обезвожена, то ветеринар поставит ей капельницу и даже может пролечить в стационаре несколько дней.