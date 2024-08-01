Совпадение? Не думаем! Ученые выяснили, почему собаки похожи на своих хозяев

Если у вас есть собака или же она живет у близких, то вы наверняка могли заметить одну интересную особенность: хозяин и питомец могут иметь общие черты. Так, например, у коренастого мужчины может быть крупный бульдог, а у высокой девушки — изящная колли. Иногда сходство не так очевидно, но если приглядеться, то его точно можно заметить.
Ученые из Великобритании, которые специализируются на поведении животных, решили выяснить, почему собаки часто похожи на своих хозяев. Экспертов заинтересовали
Некоторые аспекты внешности важнее других, уверены ученые. Черты лица, особенно глаза, играют более важную роль в восприятии сходства, чем такие качества, как размер, прическа (длина шерсти) и физическая форма.
В одном из
По словам ученой Катрины Холланд, человек склонен искать партнеров-людей, которые чем-то напоминают его самого. Тот же принцип действует и при подборе четвероногого питомца: когда мы выбираем собаку, то подсознательно ищем ту, которая будет похожа на нас.
«Возможно, мы предпочитаем собак, которые чем-то похожи на нас, из-за простого эффекта экспозиции, когда люди предпочитают знакомые предметы (например, свои собственные лица, часто видимые через зеркало), а не те, которых они раньше не видели или видят реже», —
Аналогичный эффект прослеживается не только в выборе питомца, уверены ученые. Наглядный пример — музыка. Песня, которую вы слышали много раз, может засесть у вас в голове. Рано или поздно вы захотите ее послушать снова. Или же вам придется по вкусу другая песня, которая похожа по ритму или звучанию.
Исследователи также пришли к выводу, что собаки часто похожи на своих хозяев по пяти ключевым качествам личности, таким как экстраверсия, дружелюбие, открытость, невротизм и сознательность. То есть мы выбираем не только внешне похожих на нас питомцев, но и тех, кто ведет себя так же, как и мы. Поэтому так важно изучать все особенности породы, когда вы планируете заводить собаку. Шпаргалка от эксперта на эту тему — ЗДЕСЬ.