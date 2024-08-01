Совпадение? Не думаем! Ученые выяснили, почему собаки похожи на своих хозяев

Исследователи также пришли к выводу, что собаки часто похожи на своих хозяев по пяти ключевым качествам личности, таким как экстраверсия, дружелюбие, открытость, невротизм и сознательность. То есть мы выбираем не только внешне похожих на нас питомцев, но и тех, кто ведет себя так же, как и мы. Поэтому так важно изучать все особенности породы, когда вы планируете заводить собаку. Шпаргалка от эксперта на эту тему — ЗДЕСЬ.