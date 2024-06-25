Симптомы незаметны, но это смертельно: чем может заразить собаку клещ

Эрхилиоз. Ключевые симптомы: лихорадка, поражение суставов — артрит, выделения из носа с гноем, расстройство стула, собака худеет и становится вялой, отказывается от еды, перестает двигаться. Патология лечится в основном антибиотиками.

Пироплазмоз (бабезиоз). Ключевые симптомы: собака испытывает жажду, появляется диарея, одышка, повышается температура, моча становится темной, кал может быть оранжевого цвета, температура тела может подняться до 40 ˚С.

Анаплазмоз. Основные симптомы: вялость, моча окрашивается в цвет крови, собака перестает есть, могут возникнуть различные кровоизлияния, образуются гематомы.

Гепатозооноз. Ведущие симптомы: обильные выделения из носа, диарея, возможно носовое кровотечение, нарушение походки из-за боли в суставах, гнойные выделения из глаз.

Боррелиоз (болезнь Лайма). Возможные симптомы: воспаление суставов, из-за этого, как следствие, хромота, повышение температуры, собака отказывается от еды, место укуса воспаляется и опухает.