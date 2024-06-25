Симптомы незаметны, но это смертельно: чем может заразить собаку клещ

С начала сезона в ветеринарных клиниках ежедневно регистрируются случаи обращения хозяев с разными породами собак, которых кусают клещи. Важно не только правильно снять насекомое с тела животного, но и предупредить дальнейшие осложнения для здоровья собаки.
Кроме того, не всегда сами хозяева могут отследить контакт своей собаки с клещом. Поэтому важно знать определенные признаки того, что вашего пса могли укусить, и как проявляются те или иные заболевания, переносимые клещами. Поможет в этом «Доктору Питеру» ассистент ветеринарного врача Ольга Лешатон.
Ассистент ветеринарного врача
Чем может заразить собаку клещ
В большинстве случаев укус клеща для собаки может быть безопасен, но, так как клещи — переносчики многих опасных заболеваний, важно помнить о контроле за состоянием животных. Клещ может заразить собаку разными инфекциями.
Эрхилиоз. Ключевые симптомы: лихорадка, поражение суставов — артрит, выделения из носа с гноем, расстройство стула, собака худеет и становится вялой, отказывается от еды, перестает двигаться. Патология лечится в основном антибиотиками.
Пироплазмоз (бабезиоз). Ключевые симптомы: собака испытывает жажду, появляется диарея, одышка, повышается температура, моча становится темной, кал может быть оранжевого цвета, температура тела может подняться до 40 ˚С.
Анаплазмоз. Основные симптомы: вялость, моча окрашивается в цвет крови, собака перестает есть, могут возникнуть различные кровоизлияния, образуются гематомы.
Гепатозооноз. Ведущие симптомы: обильные выделения из носа, диарея, возможно носовое кровотечение, нарушение походки из-за боли в суставах, гнойные выделения из глаз.
Боррелиоз (болезнь Лайма). Возможные симптомы: воспаление суставов, из-за этого, как следствие, хромота, повышение температуры, собака отказывается от еды, место укуса воспаляется и опухает.
Бартонелез. ВАЖНО! Может протекать с отсутствием симптомов, но при этом вызывает скоропостижную смерть питомца. Можно обнаружить постоянным осмотром ротовой полости, где могут развиваться язвочки и воспаления десен, хроническая диарея также может быть симптомом данного заболевания. Воспаление эндокарда (внутренней оболочки сердца) — апатия, вялость, воспаления в суставах, хромота. Снижение артериального давления, нарушение ритма сердца также могут быть симптомами. Возможен кашель и шумы в легких.
Во всех случаях лечение — комплексная терапия и антибиотики, но важно вовремя на начальной стадии обнаружить симптомы и провести диагностику, чтобы определить заболевание. Тактику лечения в каждом случае будет определять ветеринарный врач после осмотра. Самолечение недопустимо: можно упустить драгоценное время, из-за чего питомец сильно пострадает или даже погибнет.
Профилактика лучше лечения
В целях профилактики необходимо тщательно осматривать питомца после каждой прогулки, особенно детально рассматривая кожу и шерсть в паховой области и возле ушных раковин.
Если вы обнаружили клеща (он выглядит как маленький черный паучок), надо немедленно отвести собаку к врачу. Чем дольше насекомое находится на собаке, тем активнее оно меняет цвет от серого до розовато-красного.
Клеща необходимо обязательно вытащить, делая вращательные движения. Но при этом его нельзя тянуть, так как часть паразита может остаться в теле собаки. Клеща надо сдать в ветеринарную лабораторию на анализ в полиэтиленовом пакете или стеклянной емкости. Место укуса необходимо обработать спиртовым раствором.
Защитите питомца
Используйте различные ошейники от клещей или капли. Также существует вакцина от пироплазмоза, которую можно сделать в любой ветеринарной клинике, если вы любите часто гулять с собакой на природе.
И обязательно при возникновении какого-либо изменения в поведении вашей собаки, незамедлительно обращайтесь к врачу. Это поможет выявить заболевание на ранней стадии и предотвратить летальный исход.